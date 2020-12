Couleurs et fantaisie

Créée en confinement, la sixième édition de Lumière sur l’art illuminera, au cours des 12 prochains mois, 34 abat-jour géants dans le Quartier des arts, dans le secteur Montcalm.

Le duo Pierre&Marie a réalisé ces 34 tableaux dans son atelier du quartier Saint-Sauveur. Les deux enfants du couple ont même participé au processus de création de cette exposition intitulée Les paysages révolutionnaires et qui célèbre le merveilleux.

Marie-Pier Lebeau Lavoie et Pierre Brassard ont utilisé tout ce qui se trouvait dans leur atelier pour créer les abat-jour recouvrant les 34 luminaires qui ont leur personnalité respective.

Ils ont travaillé avec des peluches, des morceaux de plafond suspendu, de la mousse isolante, du sous-tapis, du bois, du carton, des maquettes et du tissu.

« Ces paysages et décors en 3D ont été bâtis sur des murs. Chaque image, constituée de petits objets, a été photographiée pour en faire une image panoramique qui se déploie sur 25 pieds de long. C’est gigantesque », a fait remarquer Marie-Pier Lebeau Lavoie.

Chacun des paysages que l’on peut voir sur les abat-jour est construit à partir d’une trentaine d’images qui sont réunies. Des paysages, comme l’indique l’artiste, qui sont fantaisistes, inventés et un peu improbables.

Créer des émotions

Les paysages révolutionnaires ont pris forme durant la période de pandémie. Avec l’école à la maison pour deux enfants.

« Ils ont passé beaucoup de temps avec nous en atelier et on a décidé de les intégrer dans ce projet. On peut voir leurs mains sur certains abat-jour et ils ont composé cinq petites phrases poétiques qui sont insérées à travers le parcours. Ils ont toujours beaucoup d’idées. Le projet se prêtait bien à ça », a expliqué Marie-Pier Lebeau Lavoie, avec un sourire dans la voix.

Les paysages révolutionnaires se veulent un antidote à la grisaille d’automne et à la morosité ambiante.

« On veut mettre de la couleur, de la fantaisie et de la poésie dans le quotidien des gens à travers une année difficile. Nous sommes coupés de bien de choses et on espère que l’on va réussir, avec ces œuvres, à créer des émotions et du plaisir chez les gens », a fait savoir Marie-Pier Lebeau Lavoie.