COVID-19: les restaurateurs demandent des excuses du gouvernement

Le passage du Dr Horacio Arruda en commission parlementaire, mercredi, a choqué le milieu de la restauration qui demande des excuses au gouvernement du Québec.

«Le gouvernement devrait commencer par s’excuser auprès des restaurateurs qui ont été obligés de fermer sans vraiment avoir pris le temps de réfléchir et en pensant que nous n’étions pas capables de gérer nos commerces», a affirmé François Petit, copropriétaire des restaurants Portofino.

«C’est comme si on laissait mourir quelqu’un à côté de nous. Les commerces sont en train de mourir les uns après les autres et on se demande quand sera notre tour», a-t-il ajouté.

Frustration

L’établissement du Vieux-Québec enregistre habituellement, à ce temps-ci de l’année, un chiffre d’affaires de 12 000$ à 15 000$ par jour.

Contrairement à la succursale de Sainte-Foy, le Portofino du Vieux-Québec n’offre pas la formule de commandes à emporter.

Les activités sont donc complètement suspendues.

Neuf mois après le début de la pandémie, le restaurateur n’a toujours pas reçu un sou de l'aide du gouvernement provincial.

«C’est tellement compliqué. Le fédéral nous a aidés. Le provincial nous a fermés et il ne nous a pas aidés», déplore M. Petit.

Déçu du gouvernement

Yanick Parent, copropriétaire de plusieurs restaurants à Québec, dont La Bûche, se dit «déçu» du gouvernement.

«Dans le fond, il n’avait aucune étude, aucune preuve qu’on était un problème. [...] Pourquoi nous avoir fermés et nous avoir fait aussi mal? Les dommages collatéraux sont énormes. C’est ça que le gouvernement n’a pas mesuré», a dit M. Parent.

«Ce n’est pas juste une question monétaire. Ceux qui passent à travers la crise vont se refaire, mais c’est le côté humain. J’ai perdu beaucoup d’employés qui sont rendus à la Société des alcools du Québec, qui font du ménage dans des CHSLD, qui prennent un cours de chauffeur, qui retournent dans la construction. Je perds des gens qui étaient passionnés de la restauration», a confié M. Parent.

Marie-Ève Lacroix, propriétaire du Casse-crêpe Breton, est un peu plus indulgente.

«Tout le monde essaie de faire son possible là-dedans. (...) C’est une situation jamais-vu pour personne. Autant pour le premier ministre que pour nous», dit-elle en terminant.