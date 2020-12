COVID-19: les restaurateurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean sont furieux contre Legault

Les restaurateurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean sont en colère. La santé publique n'a pas exigé la fermeture des salles à manger en zone rouge, il s'agit plutôt d'une décision gouvernementale.

Alors qu'il y avait salle comble avec des affiches du premier ministre et du Dr Horacio Arruda depuis l'entrée en vigueur de la zone rouge au Temaki Sushi Bar, François Legault est maintenant le seul à prendre place autour des tables.

«C'est une décision de clown qui a été prise, alors ce matin, j'ai mis un chapeau de clown à M. Legault», a dit jeudi le propriétaire du Temaki Sushi Bar, Michaël Tremblay, qui a bricolé un chapeau de clown qui recouvre l'affiche de François Legault.

Le propriétaire de ce restaurant n'a pas digéré d'apprendre que la santé publique n'a jamais ordonné la fermeture des salles à manger, qu'elle recommandait plutôt de s'y rendre en cellule familiale seulement.

Écoutez l'entrevue avec Vincent Marissal, Porte-parole de Québec Solidaire en matière de finances

«L'industrie de la restauration s'était pliée aux mesures; lavage des mains, plexiglas, masques, etc., la santé publique avait donné le feu vert et là, le gouvernement, du haut de sa magnificence, vient dire non. C'est une méchante claque dans la face», a ajouté le restaurateur.

La déception est aussi palpable chez la clientèle. Un habitué du restaurant est passé dire sa façon de penser au propriétaire. «Michaël, tu devrais rouvrir lundi prochain!»

Les restaurateurs ne savent plus sur quel pied danser.

Selon un autre propriétaire de restaurant, leur combat était initialement de prouver à la santé publique qu'ils pouvaient respecter les exigences.

«C'est décourageant parce qu'on a essayé de se faire comprendre avec nos mots auprès de la santé publique, alors de savoir qu'on avait son OK, c'est encore beaucoup plus choquant», a indiqué David Janelle, propriétaire de La Cuisine.

Le gouvernement Legault soutient que de l'aide financière a été apportée aux restaurateurs pour compenser leur fermeture.

«On n'a pas eu d'argent déposé directement dans nos comptes. Non, c'était des prêts! Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça, moi, des prêts? Il va falloir qu'on les rembourse un moment donné!» s'est exclamée la propriétaire du restaurant Les 400 coups, Linda Girard.

Les restaurateurs doivent maintenant prendre leur mal en patience et attendre le feu vert non pas de la santé publique, mais du gouvernement, pour ouvrir leurs portes.