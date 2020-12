SIROIS, Jocelyne



À son domicile le 29 novembre 2020, est décédée à l'âge de 76 ans et 6 mois madame Jocelyne Sirois, demeurant à Québec, autrefois de Rimouski, épouse de monsieur Pierre-Paul Hins, fille de feu monsieur Prudent Sirois et de feu madame Yvonne Marin.et de là au mausolée Saint-Germain de Rimouski.Elle laisse dans le deuil son époux Pierre-Paul, sa fille Nancy (Nicholas Roberge), ses petits-enfants Xavier et Charlie, ses soeurs : Rose (Paul Thibault), Carmen (feu Richard Lepage) et Lyne (André Tremblay), sa belle-soeur de la famille Sirois Diane Guy, ses beaux-frères et ses belles-soeurs de la famille Hins : Pierrette (Guy Panneton), Roch (Lucie Tremblay) et Charlotte, ses neveux, nièces, autres parents et amis(es). Elle était également la soeur de feu Alphonse, feu Monique, feu Gérard, feu Paul-Émile, feu Réjeanne et de feu Gilles. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC par l'entremise de leur site Internet : www.coeuretavc.ca.Merci du fond du coeur pour votre présence et votre soutien. Un remerciement tout particulier s'adresse à toutes les personnes qui ont pris soin de notre chère Jocelyne pendant les dernières années.Pierre-Paul, Nancy, Xavier et CharlieLa direction des funérailles a été confiée à la :