Déclin du français au Québec : Couillard et Charest sont responsables, selon Lisée

L’ancien chef du Parti québécois, Jean-François Lisée, accuse les anciens premiers ministres libéraux Jean Charest et Philippe Couillard d’avoir nui au développement du français au Québec en raison des immigrants non francophones qu’ils ont fait entrer dans la province pendant 15 ans.

«Ce n’est pas la faute des immigrants. Les immigrants ont fait tout ce qu’on leur a demandé. C’est de la faute de Charest et de Couillard qui ont fait en sorte que, chaque année, 25 000 personnes sont entrées chez nous sans avoir aucune connaissance du français et ça, c’est très grave», a dénoncé M. Lisée, jeudi, en entrevue à QUB radio.

Cette accusation vient après avoir pris connaissance d’une lettre cosignée par six anciens premiers ministres dans laquelle ils font front commun pour le français. L’ancien chef du Parti québécois est convaincu que le problème de la langue française s’est aggravé à partir de 2003.

«La plus grosse pièce du puzzle, c’est quand M. Charest est arrivé en 2003 et qu’il a décidé de faire passer le niveau d’immigration de 30 000 à 55 000 et de faire entrer la moitié de ces immigrants-là au Québec sans qu’ils n’aient aucune connaissance du français au point d’entrée et ça duré 15 ans», a-t-il soutenu.

À la fin de l’entrevue, M. Lisée a rappelé à l’animateur Benoît Dutrizac qu’il aurait pu se mêler de ce dossier s’il avait accepté de se joindre à son équipe politique.