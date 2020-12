Denis Villeneuve amer que «Dune» doive sortir simultanément en salle et sur HBO Max

Le réalisateur québécois Denis Villeneuve a décrié jeudi la décision de lancer simultanément son prochain film, la production à grand déploiement Dune, dans les salles obscures et sur la plateforme HBO Max.

Dans une longue lettre publiée par Variety, Denis Villeneuve dit qu’il a appris cette décision dans les médias. Celle-ci émane d’AT&T, à qui appartient WarnerMedia, dont l’une des filiales est le studio Warner Bros.

«Avec cette décision, AT&T a détourné l'un des studios les plus respectables et les plus importants de l'histoire du cinéma», écrit Villeneuve, qui joint ainsi sa voix au réalisateur Christopher Nolan. Celui-ci s'est aussi insurgé contre ce lancement simultané de films en salle et sur HBO Max.

«Il n'y a absolument aucun amour pour le cinéma ni pour le public ici, poursuit-il. Il s'agit de la survie d'un mammouth des télécommunications qui porte actuellement une dette astronomique de plus de 150 milliards $. Par conséquent, même si Dune concerne le cinéma et les cinéphiles, AT&T se préoccupe de sa propre survie à Wall Street.»

Ne ménageant pas ses mots, Villeneuve, qui est devenu un réalisateur incontournable à Hollywood au cours de la dernière décennie, écrit que le «lancement de HBO Max ayant échoué jusqu'à présent, AT&T a décidé de sacrifier toute l'ardoise 2021 de Warner Bros. dans une tentative désespérée d'attirer l'attention du public».

Denis Villeneuve parle d’un «mépris total» pour Dune, qui est selon lui le meilleur film de sa brillante carrière, qui comprend des longs métrages comme Blade Runner 2049, Arrival, Sicario, Prisoners, Incendies, Polytechnique et Maelström.

«La réalisation de films est une collaboration basée sur la confiance mutuelle du travail d'équipe et Warner Bros. a déclaré ne plus faire partie de la même équipe», écrit-il, en demandant au studio de faire marche arrière.

Il n’est pas contre les plateformes comme Netflix, qui se veulent «un ajout positif et puissant aux écosystèmes cinématographiques et télévisuels», mais il veut «que le public comprenne que la diffusion en continu à elle seule ne peut pas soutenir l'industrie cinématographique telle que nous la connaissions avant la COVID-19. La diffusion en continu peut produire un contenu de qualité, mais pas des films de la portée et de l’échelle de Dune».

Selon lui, lancer Dune en simultané en salle et sur HBO Max fait en sorte que le long métrage mettant en vedette Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson et Zendaya, pour ne nommer que ceux-là, «n’aura pas la chance de fonctionner financièrement pour être viable et que le piratage finira par triompher».

Il croit qu’en prenant cette décision, «Warner Bros. a peut-être tué la franchise Dune».

La sortie de Dune a dû être reportée en octobre 2021 en raison de la pandémie. Le film est inspiré d’un roman de science-fiction de Frank Herbert, qui a déjà été adapté au grand écran en 1984.

Matrix 4 et d'autres films de Warner Bros. doivent connaître le même sort que Dune en sortant en même temps en salle et sur HBO Max.