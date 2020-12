BÉDARD, Blaise



Au CHUL, le 19 novembre 2020, est décédé dans son sommeil, monsieur Blaise Bédard, époux de madame Nicole Lehouillier. Il était le fils de feu monsieur Philippe Bédard et de feu madame Imelda Bisson. Il demeurait au Manoir Archer à Québec. Il était retraité de Postes Canada.de 13h à 15h.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses sœurs Suzanne et Céline; ses neveux Michel et Martin Latouche. Il était le frère de feu Yvan, feu Raymonde (feu Gérard Latouche), feu Huguette. Il laisse également dans le deuil sa belle-sœur Jeannine Lehouillier Soulard il était aussi le beau-frère de feu Roger Lehouillier. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies de l'œil, 010-1100, rue Bouvier, Québec (Qc), G2K 1L0, tél. : 418 654-0835 ou à la Société Parkinson, région de Québec, 218-245, rue Soumande, Québec (Qc), G1M 3H6, tél. : 418-527-0075.