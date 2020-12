Enquête publique sur le décès de Rosalie Gagnon: la coroner s'impatiente

Au quatrième jour de l’enquête publique sur le décès de la petite Rosalie Gagnon, la coroner Me Géhane Kamel semble commencer à s’impatienter face aux réponses qu’elle récolte de la part des intervenantes de la Maison Marie-Rollet.

«Je veux bien être clair. Mon mandat n’est pas de trouver un coupable, mais plutôt de comprendre ce qui s’est passé pour qu’un drame comme celui-ci ne se reproduise plus. Je veux pouvoir faire des recommandations en conséquence et, pour se faire, j’ai besoin de réponse», a-t-elle mentionné à la dernière intervenante qui a témoigné.

Ce commentaire est survenu après que Me Kamel ait demandé à l’intervenante pourquoi, elle et sa collègue, n’avait pas avisé l’urgence sociale le lendemain où Audrey Gagnon s’était fait montrer la porte après avoir menacé de mort une employée de la ressource d’hébergement.

Lors de cet appel, Audrey Gagnon a supplié les intervenantes pour qu’elle et sa fille puissent revenir en mentionnant «être à la rue».

«Je ne me rappelle pas qu’elle nous ait mentionné être à la rue. Pour ce qui est de l’urgence sociale, ma collègue et moi n’avons pas considéré qu’on devait faire un appel parce qu’il n’y a jamais eu de menace envers sa fille ou envers elle-même et que nous n’avions aucune inquiétude pour Rosalie», a répondu l’intervenante dont l’identité est protégée.

Le 15 avril, lorsqu’Audrey est revenue à la maison Marie-Rollet pour chercher ses effets personnels, c’est à cette intervenante qu’elle a mentionné qu’elle avait un nouveau conjoint et que c’est chez lui qu’elle habitait désormais.

«Elle s’est toujours très bien occupée de sa fille et elle se projetait dans le futur avec elle alors, moi, je n’avais aucune inquiétude», a-t-elle ajouté.

Désirant savoir si le fait qu’une femme se retrouve à la rue était un motif de signalement, l’intervenante a répondu par l’affirmative à la demande de Me Marco Robert qui représente les intérêts d’Audrey Gagnon.

«Vous avez quand même contre signé la note qui mentionne que madame dit être à la rue et vous avez choisis, avec votre collègue de ne pas loger d’appel à l’urgence sociale?», a ajouté Me Robert, ce à quoi l’intervenante à, une fois de plus mentionné «qu’elle ne se souvenait pas qu’Audrey Gagnon était à la rue».

«Pour moi, elle était chez son nouveau conjoint et nous n’avions aucune inquiétude pour l’enfant», a-t-elle dit.

Rappelons que cinq jours après s’être fait mettre à la porte de la Maison Marie-Rollet, Audrey Gagnon a poignardé sa fille à 32 reprises à l’aide d’une dague avant de jeter son corps dans une poubelle.