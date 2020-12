Il est temps de mettre fin à l’affaire Michaud

Le livre L’affaire Michaud: chronique d’une exécution parlementaire a été publié en octobre 2010. «Il est maintenant clair, commente Michel David du Devoir, que M. Michaud n’a pas tenu devant la Commission des États généraux sur la situation et l'avenir de la langue française au Québec les propos antisémites qu’on lui a reprochés».

Selon Gilbert Lavoie, du Soleil, le livre établit «clairement qu’on lui a imputé des propos qu’il n’a pas tenus et qu’on l’a jugé sans vérifier la véracité des accusations portées contre lui».

Au Parlement, le 1er décembre 2010, le député Amir Khadir essaie de présenter une motion par laquelle l’Assemblée nationale reconnaîtrait «avoir commis une erreur». Le Parti libéral aurait donné son consentement, mais le Parti québécois refuse le débat, craignant qu’on refasse le procès de Michaud...

Des excuses

Visiblement dissidents sur cette question, des membres du caucus péquiste expriment des excuses à l’endroit de Michaud, ajoutant leur nom à la courte liste des ex-parlementaires qui l’avaient fait peu après la sortie du livre (Joseph Facal, Louise Beaudoin).

Puis, les excuses se multiplient. L’ancien ministre Paul Bégin contacte ses ex-collègues: un mois plus tard, 51 membres du caucus péquiste de décembre 2000 avaient fait amende honorable.

Certains s’expliquent publiquement. Claude Lachance reconnaît avoir été «carrément floué». Matthias Rioux exprime «la honte [qu’il] éprouve d’avoir été roulé dans la farine par des manipulateurs» et pose une question toujours sans réponse: «Quel personnage ou quel groupe a instrumentalisé Bernard Landry et Sylvain Simard [...]?»

François Beaulne explique qu’il a voté en suivant «la volonté du chef» et en se fiant à la «grande crédibilité» des coauteurs de la motion, Lawrence Bergman et André Boulerice; or, ce dernier écrit, en janvier 2011, «que les propos de M. Michaud avaient été inventés ou interprétés vraisemblablement dans le but de tromper ou de provoquer une vive réaction émotive».

Une longue bataille

En 2016, Yves Michaud s’adresse à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, sans succès.

En 2018, une pétition est déposée à l’Assemblée par l’intermédiaire d’un député du PQ, qui se limite à un «geste d’estime», selon le mot du chef du parti, et ne la soumet pas à la commission compétente, mettant ainsi fin au processus.

«Michaud a perdu sa bataille devant les tribunaux et n’a pas eu gain de cause à l’Assemblée nationale, écrivait Gilbert Lavoie en 2010, mais il a gagné la guerre aux yeux de l’histoire» et cette victoire «constitue une leçon pour les parlementaires».

Stéphane Bédard lui donne raison en mars 2011, lorsque le PQ refuse d’appuyer une motion du même genre présentée, encore, par le député de D’Arcy-McGee: «On a appris une chose. [...] à l'Assemblée, on n'est pas un tribunal. On ne peut pas condamner un individu [...]. [Si] des gens ont tenu des propos haineux, il y a des tribunaux pour les condamner.»

De bien beaux principes, mais l’injustice qui a stigmatisé un citoyen le 14 décembre 2000 n’a pas été réparée et la motion honteuse est toujours au procès-verbal. Il serait temps, avant le 20e anniversaire, que l’Assemblée nationale s’amende.

Gaston Deschênes

Historien et auteur de

L’affaire Michaud: chronique d’une exécution parlementaire