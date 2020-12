Il est temps pour le Canada de tenir tête à la Chine et de défendre la liberté

Le Canada souligne aujourd’hui un triste anniversaire. Depuis deux ans, Michael Kovrig et Michael Spavor sont tenus en otage en Chine. Leur crime? Être Canadiens.

Alors que notre pays se préoccupe avec raison du sort de nos deux citoyens injustement emprisonnés, cette diplomatie de prise d’otage révèle au grand jour la vraie nature du Parti communiste chinois. Un réalignement géopolitique se produit depuis quarante ans, et le Canada a tardé à voir les signaux d’avertissement. Aujourd’hui, nous en payons le prix.

Depuis quarante ans, la grande ouverture chinoise au libre marché est une illusion. Il ne s’agit pas de libre marché, mais de mercantilisme, où l’état Chinois lui-même compétitionne nos entreprises. Depuis que les chars d’assaut ont envahi la place Tiananmen, l’occident a préféré se mettre la tête dans le sable, prêt à tout pardonner à la Chine afin d’avoir accès à son économie.

La vérité est qu’à ce jour, en Chine, toute entreprise, publique ou privée, reste sujette aux directives stratégiques de l’État. Ce n’était peut-être pas si grave quand la Chine fabriquait principalement des produits comme des chaussures ou des brosses à dents, mais cela a des implications considérables aujourd’hui, alors qu’elle exporte des technologies de reconnaissance faciale et des drones de surveillance. La loi oblige toute entreprise chinoise à collaborer avec les agences de renseignement chinoises. Eh oui, cela inclut vos vidéos TikTok ainsi que Huawei, qui tente d’entrer dans notre système 5G.

Pendant des décennies, le Parti communiste chinois a courtisé les entreprises occidentales avec des promesses de main-d’œuvre bon marché et aucune contrainte environnementale. Une fois que ces entreprises avaient lié leurs chaînes d’approvisionnement à l’économie chinoise, les demandes de transferts de technologie forcés augmentaient invariablement. Nos valeurs, elles, étaient évidemment bafouées.

Le vol de propriété intellectuelle, la contrefaçon et le piratage numérique ne sont pas des exceptions dans nos transactions avec la Chine. Ils sont la norme . Je l’ai vu de mes propres yeux comme avocat il y a dix ans lors de mes luttes contre les abus de notre propriété intellectuelle par des entreprises chinoises. Il est plus que temps que notre gouvernement et nos dirigeants d’entreprises comprennent que les choses s’aggravent, et que nous sommes tous à risque.

Même pendant cette pandémie, la Chine a falsifié ses chiffres sur la COVID-19 et a cherché à accaparer le marché des équipements médicaux, pour ensuite les revendre à des prix faramineux. Malgré tout cela, le gouvernement Trudeau a quand même décidé de prioriser un partenariat avec une entreprise chinoise pour fournir un vaccin aux Canadiens.

Depuis des années, le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) prévient que la firme CanSino est une menace pour la sécurité nationale, mais les libéraux ont fait fi de l’avis de nos experts canadiens. Après avoir sans aucun doute profité de recherches canadiennes sur le vaccin, la Chine a rompu les relations et refusé de nous envoyer des échantillons. Cela a retardé notre accès aux vaccins, et va nuire à nos populations vulnérables.

Depuis trop longtemps, notre pays regarde la puissance de Beijing s’établir sur notre territoire. Mais depuis quelques années, la situation s’aggrave sérieusement. Des Canadiens d’origine chinoise sont menacés par des agents étrangers dans notre propre pays. Des manifestations anti-Hong Kong ont été organisées au Canada afin d’intimider les militants pour la démocratie.

Des étudiants ouïgours dans nos universités sont victimes d’intimidation et se font censurer dans le cadre d’actions coordonnées dirigées par les consulats chinois partout au pays. Et les valeurs qui nous sont si chères, comme l’ouverture, la justice et la tolérance, sont utilisées comme armes contre nous.

Certains laissent entendre que la défense des droits de la personne est du racisme anti-Chinois, ou qu’il est paternaliste de dénoncer l’intimidation de l’État chinois.

Je ne le répéterai jamais assez. Le conflit que nous avons est avec le Parti communiste chinois, pas la population chinoise. La population chinoise ne tient pas des citoyens canadiens en otage depuis deux ans – c’est le régime communiste qui le fait.

Il faudra un effort national pour répondre à un défi aussi grand. Des plus hauts niveaux du gouvernement aux choix individuels des consommateurs, nous devons parler ouvertement de ces enjeux.

Nos amis australiens, qui courent beaucoup plus de risques en matière de commerce bilatéral, ont voté une loi pour protéger leurs institutions de l’infiltration chinoise. Nos alliés britanniques ont pris la mesure courageuse d’interdire Huawei de leur réseau 5G. Et les États-Unis, sous le président Biden, vont continuer à diriger un réalignement des démocraties pour que nous soyons unis face au plus grand défi géopolitique de notre époque.

Nous ne sommes pas seuls. Il est temps que le Canada se remette du bon côté de l’histoire. Il est temps de défendre la liberté – pour les deux Michael, pour notre pays et pour l’avenir du monde démocratique.

Erin O'Toole

Chef de l'opposition officielle

Chef du Parti conservateur du Canada