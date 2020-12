Le faux pas de Legault et Fitz

C’est en encensant Pierre Fitzgibbon que François Legault a défendu son ministre qui vient de faire l’objet, pour une deuxième fois, d’un blâme de la part de la commissaire à l’éthique de l’Assemblée nationale.

Dans le rapport d’enquête déposé mardi en Chambre, la commissaire Ariane Mignolet accuse le ministre Fitzgibbon d’avoir enfreint le code d’éthique en raison des intérêts qu’il possède dans des entreprises privées transigeant (ou pouvant transiger) avec le gouvernement du Québec.

Si j’ai bien compris le message de François Legault, ce n’est finalement pas de la faute à son ministre Pierre Fitzgibbon s’il a contrevenu au code d’éthique de l’Assemblée nationale, mais plutôt de la faute audit code d’éthique qui ne serait pas assez souple.

La solution du premier ministre ? Assouplissons le code d’éthique en vue de permettre aux Fitzgibbon du milieu des affaires de se lancer en politique tout en ayant l’assurance de continuer à détenir des participations dans des sociétés privées si jamais ils entrent au conseil des ministres.

Voilà... Ce n’est pas plus compliqué que cela !

L’appel d'Investissement Québec

Contrairement à ce que croyait François Legault, ce n’est pas Pierre Fitzgibbon qui a pris l’initiative d’appeler Investissement Québec concernant un prêt destiné à l’une des entreprises privées dont il est actionnaire.

« Je dois avouer que c’est Investissement Québec qui m’a téléphoné. La réalité, a-t-il dit, c’est qu’Investissement Québec est allé voir la société en question pour lui offrir un prêt, et un des hauts dirigeants d’Investissement Québec, qui savait que j’étais actionnaire, m’a téléphoné. C’est là que je lui ai dit : “Je pense que c’est mieux de ne pas faire de prêt considérant que je suis actionnaire.” »

Qui est le haut dirigeant en question ? Est-ce Guy LeBlanc, le PDG d’Investissement Québec ? ai-je demandé à Mathieu St-Amant, le porte-parole du ministre Fitzgibbon.

Sa réponse : « Non ».

Ah bon ! C’est donc dire que n’importe quel haut dirigeant d’Investissement Québec, lequel organisme relève justement du ministre, se permet d’appeler Pierre Fitzgibbon pour lui faire part des tractations d’affaires entre Investissement Québec et ses entreprises. Et par la même occasion, lui demander son avis...

Le problème Fitzgibbon

Non seulement a-t-il nommé à la tête d’Investissement Québec un ami, en la personne de Guy LeBlanc, mais en plus l’un des hauts dirigeants de l’organisme l’appelle tout bonnement pour faire le point sur des demandes concernant une de ses entreprises.

Cette « promiscuité » a de quoi soulever de la méfiance.

Fitzgibbon le banquier

Sous Pierre Fitzgibbon, Investissement Québec est devenu la banque d’affaires du gouvernement Legault.

François Legault est très fier du travail accompli par Fitzgibbon : « Depuis deux ans, là, je ne compte plus les gens d’affaires au Québec qui me disent : “Comment tu as fait, François, pour recruter un gars comme ça en politique ?” Donc, on est chanceux qu’il parle le même langage que les dirigeants d’entreprises, que les entrepreneurs. »

Avec tous les millions, les dizaines de millions, les centaines de millions que le ministre Pierre Fitzgibbon et « sa » banque Investissement Québec ont distribués jusqu’à présent, on comprend que les gens d’affaires apprécient le ministre.