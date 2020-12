Le père Noël en direct sur MAtv

Plusieurs jours avant Noël, les enfants pourront parler au personnage le plus populaire du temps des Fêtes en direct, grâce à la chaîne MAtv. Lors de l’émission «Au royaume du père Noël», les tout-petits auront donc la chance de partager leur liste de cadeaux avec lui.

Pour des rendez-vous uniques en après-midi (du 14 au 22 décembre, à l’exception du 20 décembre), le généreux bonhomme à la barbe blanche sera accompagné de la fée des étoiles, sa fidèle complice. Les enfants qui souhaitent s’entretenir avec lui pourront le faire par téléphone (1 877 380-HOHO) ou via Skype en remplissant le formulaire à cet effet (www.380.hoho.ca).

La musique en cadeau

D’autre part, plusieurs vedettes québécoises portant bien haut le flambeau de la musique country viendront aussi célébrer à MAtv, devant les caméras de l’émission «Aller-Retour Country». Deux rendez-vous animés par Karo Laurendeau sont prévus à l’horaire les 18 et 19 décembre, à 21 h.

À eux s’ajouteront deux émissions spéciales «En route vers l’Ouest», avec Véronique Labbé à la barre. Consacrée à Noël, la première sera diffusée le 19 décembre à 22 h, alors que la deuxième, relayée quelques jours avant le jour de l’An, sera proposée le 26 décembre à 21 h 30.

De plus, pendant deux semaines, soit du 14 au 28 décembre, divers choeurs et chorales du Québec feront résonner les voix qui les composent grâce à des concerts offerts deux fois par jour, du lundi au vendredi (midi et 20 h).

Rétrospectives et débrouillage

Les événements marquants de l’année 2020 à Montréal seront quant à eux regroupés dans les émissions d’actualité «Mise à jour» et «CityLife» qui reviendront sur les initiatives positives et dresseront un bilan des 12 derniers mois tout en énonçant les dossiers qui mériteront qu’on s’y attarde en 2021.

Une grosse offre de contenus sera également disponible via le site MAtv.ca qui, du 15 décembre au 15 janvier, alors que seront proposées gratuitement près de 50 séries aux internautes.