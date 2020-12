LeBron James reçoit une récompense de marque

Le joueur-vedette des Lakers de Los Angeles LeBron James a été choisi l’athlète de l’année 2020 par le prestigieux magazine «TIME», jeudi.

L’homme de 35 ans a reçu cette distinction autant pour ses exploits sur le parquet que pour son implication à l’extérieur de la surface de jeu. «King James» a mené la formation californienne vers le 17e championnat de la NBA de son histoire, les Lakers défaisant le Heat de Miami au tour ultime cet automne. L’icône du basketball professionnel a mis la main sur le quatrième titre de sa carrière et sur son quatrième prix de joueur par excellence de la finale.

Cependant, James a retenu l’attention de plusieurs façons. Reconnu pour son franc-parler, le récent signataire d’une prolongation contractuelle de deux ans et de 85 millions $ s’est fait un porte-parole des Noirs, dénonçant régulièrement l’injustice raciale et la brutalité policière. Peu avant les élections présidentielles américaines du 3 novembre, il a mis sur pied la campagne More Than a Vote afin de combattre la désinformation chez les jeunes Afro-Américains et de favoriser la participation d’un plus grand nombre de personnes au scrutin.

Également, tel que rapporté par le quotidien «Tampa Bay Times», James avait joint ses efforts à ceux d’autres personnalités pour payer les amendes de milliers de gens de l’État de la Floride qui ne pouvaient au départ être admissibles à voter.

«Non seulement il est le meilleur joueur, mais il possède la voix la plus puissante», avait mentionné la joueuse de tennis Naomi Osaka au «TIME» au sujet de James.

«Quand j’ai vu à travers cet océan un autre athlète se battre pour les mêmes causes que moi, je savais que je n’étais pas seul», avait ajouté le pilote automobile Lewis Hamilton.