Les cellulaires sonnent enfin sur la Basse-Côte-Nord

Les cellulaires ont enfin sonné, jeudi, à Gros-Mécatina, la dernière municipalité qui restait à être branchée à ce service sur la Basse-Côte-Nord.

«En 46 ans de mariage, je n'ai jamais vu ma femme aussi heureuse. Ce matin, son cellulaire a sonné pour la première fois», raconte Randy Jones, préfet de la MRC du Golfe-du-Saint-Laurent et maire de Gros-Mécatina, où Telus achève de compléter un réseau de technologie sans-fil LTE. Jusqu'à cette année, il était impossible d'utiliser un cellulaire dans les villages de la Basse-Côte-Nord, et internet était instable et ne fonctionnait que par antenne parabolique.

«Hier [mercredi], j'ai passé cinq heures sur Zoom en réunion avec des gens de partout au Canada. On n'aurait jamais pu faire ça avant. Il y a aussi un citoyen du village qui a pu faire sa consultation médicale avec internet au lieu de se rendre à Sept-Îles [NDLR : à 663 km de Gros-Mécatina]. La télémedecine est à nos portes.»

Pour ces communautés de la Basse-Côte-Nord où la route ne se rend pas, c'est toute une révolution. Les villages de Blanc-Sablon, La Romaine et Kegaska sont branchés depuis quelques mois et Chevery a été relié mardi.

«Deux personnes ont fait un accident en bateau cet été entre Kegaska et La Romaine. Grâce à leur cellulaire, ils ont pu appeler la Garde côtière. C'est une question de sécurité, aussi», souligne Randy Jones.

Telus a encore des tests à faire avant la conclusion des travaux prévue pour le début de 2021. Le vaste projet de 23 millions $, auquel ont contribué la société de télécommunications, et les gouvernements provincial et fédéral, offrira une connexion haute vitesse et cellulaire aux 15 villages isolés de la Basse-Côte-Nord situés entre Natasquan et la frontière du Labrador.

«C'est le plus beau cadeau de Noël qu'on pouvait nous faire, deux ans avant la fin de l'échéancier en plus. On n'a pas de route, mais la route de la technologie va nous relier au reste du monde», lance M. Jones.