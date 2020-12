Les commotions, bombe à retardement du sport de haut niveau

Lausanne | Plus pernicieuses que les autres blessures sportives, les commotions cérébrales produisent souvent leurs effets avec retard et jusque dans l’après-carrière, ce qui les rend très difficiles à prendre en charge.

Distinctes du K.O.

Objet depuis 2001 de cinq « conférences de consensus » spécialisées, les commotions sont fréquentes dans les sports de contact - hockey, rugby, foot, boxe -, mais aussi dans les disciplines à risque de chute, comme le ski, l’équitation ou le cyclisme.

Il s’agit d’un traumatisme lié à un choc « direct ou indirect à la tête », qui altère le fonctionnement du cerveau pour « quelques minutes ou heures », résumait en 2017 la Revue médicale suisse.

Les commotions ne sont pas toujours visibles à l’imagerie médicale et ne s’accompagnent que rarement d’une perte de connaissance, alors que ce K.O. a longtemps été le seul signe de gravité recherché face à un sportif au sol.

L’hématome « sournois »

Même quand un sportif semble lucide et apte à reprendre sa course, il peut « se former sournoisement un hématome entre son cerveau et la boîte crânienne », explique à l’AFP le docteur Jean-Pierre de Mondenard, ancien médecin du Tour de France.

Poursuivre l’effort est alors redoutable, puisqu’ » en continuant de pédaler, vous augmentez le saignement, donc la pression intra-crânienne », précise le praticien.

Tombé sur le Tour du Piémont en 1951, Serse Coppi - le frère de Fausto - a ainsi bouclé l’étape avant de ressentir de violents maux de tête une fois à l’hôtel, auxquels il a succombé quelques heures plus tard.

Plus récemment, l’Autrichien Bernhard Eisel avait dû être opéré au crâne un mois et demi après sa chute sur Tirreno-Adriatico en mars 2018, en raison d’un hématome sous-dural qui faisait « pression sur son cerveau », selon son équipe.

Le risque du second impact

Fragilisé après un premier traumatisme, le cerveau peut gonfler très rapidement après un deuxième choc subi en quelques semaines, même s’il est moins violent.

Mal élucidé scientifiqument, ce « syndrome du second impact » apparaît particulièrement dangereux chez les jeunes sportifs, et avait été évoqué après les décès de quatre rugbymen français de 17 à 23 ans entre mai 2018 et janvier 2019.

Il explique aussi les polémiques autour du retour rapide à la compétition de certains professionnels touchés à la tête, comme l’ouvreur gallois Dan Biggar lors du Mondial-2019 de rugby.

Le Canadien Jamie Cudmore a ainsi attaqué au pénal son ex-club de Clermont début 2019 pour « mise en danger de la vie d’autrui », après avoir subi trois commotions en deux semaines et avoir été laissé sur le terrain.

Démences précoces

Enfin, la multiplication des chocs à la tête peut avoir de graves effets à long terme, même quand chacune de ces commotions apparaît anodine.

Le phénomène est identifié depuis les années 1930 chez les boxeurs, victimes de « démences pugilistiques » mêlant tremblements, pertes d’équilibre et troubles cognitifs évoquant une maladie de Parkinson.

Mais de multiples cas d’ « encéphalopathies chroniques traumatiques » - des affections cérébrales évoluant en maladies neurodégénératives - ont depuis été diagnostiqués chez d’anciens joueurs de football américain, hockey, rugby et même football - où les K.O. sont pourtant rares, mais la multiplication des contacts et des têtes mise en cause.

Cette semaine, le cabinet d’avocats anglais Rylands a annoncé une action en justice de huit ex-rugbymen contre les instances du rugby, pour établir leur responsabilité dans la démence précoce qui les a frappés.

Parmi eux se trouve l’Anglais Steve Thompson, champion du monde en 2003 avec le XV de la Rose, et qui dit n’avoir « aucun souvenir » d’avoir remporté la compétition suprême.