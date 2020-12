Les restaurateurs ont-ils un recours contre le gouvernement Legault ?

Selon la Loi sur la santé publique, le gouvernement avait bel et bien le droit de fermer les restaurants, et ce, malgré que ce ne fût pas une recommandation du Directeur de la santé publique.

Or, malgré que cette décision semble avoir été prise de bonne foi par le gouvernement, elle a donné un dur coup aux restaurateurs. Il n’est peut-être pas trop tard pour trouver des solutions constructives. Les restaurateurs pourraient-ils être une solution pour fêter Noël en toute sécurité?

Si le gouvernement Legault n’avait pas déclaré l’état d’urgence sanitaire au Québec, il serait probablement en problème de ne pas avoir suivi les recommandations des autorités de la santé publique. La Loi prévoit effectivement que c’est le Directeur de la santé publique qui a le pouvoir, en règle général, de prendre des décisions à savoir si on doit fermer des établissements lorsqu’il existe une menace réelle à la santé de la population et non le gouvernement.

Cependant, avec la déclaration de l’état d’urgence sanitaire décrété par le gouvernement, l’article 123 de la Loi sur la santé publique lui donne tous les pouvoirs d’agir, et ce, sans nécessairement avoir obtenu l’aval des autorités de la santé publique :

123. Au cours de l’état d’urgence sanitaire, malgré toute disposition contraire, le gouvernement ou le ministre, s’il a été habilité,

peut, sans délai et sans formalité, pour protéger la santé de la population:

(...)

2° ordonner la fermeture des établissements d’enseignement ou de tout autre lieu de rassemblement;

(...)

8° ordonner toute autre mesure nécessaire pour protéger la santé de la population.

Le gouvernement, le ministre ou toute autre personne ne peut être poursuivi en justice pour un acte accompli de bonne foi dans

l’exercice ou l’exécution de ces pouvoirs.

À mon avis, on peut clairement constater, en lisant cet article, que le gouvernement a le pouvoir de prendre seul cette décision, et ce, sans formalité. Ainsi, le gouvernement n’a pas besoin de suivre les recommandations du Directeur national de la santé publique comme dans le reste de la loi...

Au surplus, le gouvernement en prenant cette décision dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ne peut être poursuivi en justice pour l’exécution de ses pouvoirs, s’il a agit de bonne foi, comme on peut le constater au deuxième alinéa du même article 123.

Donc, à savoir si un recours serait possible par les restaurateurs contre le gouvernement Legault pour les dommages qu’ils ont subis, la réponse est qu’il serait très difficile, voire quasi impossible, qu’une poursuite ait des chances de succès avec l’immunité qui est conférée au gouvernement par la Loi et l’état d’urgence sanitaire qui donne tous les pouvoirs au gouvernement d’agir sans nécessairement devoir respecter les recommandations des autorités sanitaires.

Il faudrait réussir à prouver la mauvaise foi du gouvernement et la personne qui voudrait le faire devrait se lever de bonheur pour la prouver puisqu’on comprend que cette décision a été prise pour freiner la propagation de la Covid-19. Ce n’était peut-être pas la bonne décision, surtout que maintenant on sait que ce n’était pas la recommandation du directeur national de la santé publique, M. Arruda, mais on comprend l’intention derrière la décision voulant suivre l’adage « trop fort, ne casse pas ».

Je crois effectivement que le gouvernement était plein de bonnes intentions en prenant cette décision, mais il n’en reste pas moins qu’il a certainement sacrifié les restaurateurs pour contrer la pandémie...pas facile de devoir être sacrifié pour le bien commun. Imaginé l’impact sur la vie, la famille des restaurateurs qui feront faillites suite à cette fermeture, ce n’est pas rien.

Il n’est peut-être pas trop tard Monsieur Legault pour sauver les restaurateurs malgré le combat contre la pandémie que vous menez ! Les restaurateurs sont peut-être la solution à bien des problèmes à venir...

En effet, l’organisateur de la manifestation pour la réouverture des restaurants, Daniel Bouchard, mentionne dans une entrevue qu’il a donné à l’émission Avocats à la barre diffusé à QUB Radio que les restaurateurs ont la capacité de superviser les réunions de famille et de facilité les enquêtes épidémiologiques avec les listes de clients lorsque survient un cas de COVID-19.

En effet, avec l’approche des fêtes, on sait très bien que des gens vont vouloir se rassembler quand même, et ce, malgré les contraventions. Bonne chance pour la supervision ! Le problème est que dans les résidences privées le contrôle est quasi impossible. Les gens font moins attention et la police ne peut même pas entrer pour vérifier. Tandis que dans les restaurants, qui sont des lieux publics, on peut superviser les gens avec les autorités en place et les restaurateurs sont prêts à travailler fort pour ce faire.

Selon l’Association des restaurateurs du Québec, les salles de restaurants sont la solution pour le temps des fêtes et les restaurateurs aimeraient, du moins, en discuter avec le gouvernement, mais il semblerait que le canal de communication n’est malheureusement pas là. C’est pourquoi, je leur souhaite d’avoir au moins une écoute attentive de la part du gouvernement avant que la période des fêtes ne s’amorce.

Vous pouvez écouter mon entrevue avec Daniel Bouchard concernant les solutions offertes par les restaurateurs au gouvernement Legault: