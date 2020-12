Lévis: le maire Gilles Lehouillier furieux que le ministère de la Santé lui refuse une ambulance supplémentaire

Le maire de Lévis est furieux que le ministère de la Santé refuse à sa ville l’ajout d’une ambulance. «Est-ce qu’on va mettre en péril la sécurité des citoyens de Lévis pour 1,2 million $ par année?»

Gilles Lehouillier a fait une sortie, jeudi, presque trois ans jour pour jour après le décès d’Hugo Saint-Onge, un ambulancier de 24 ans, qui est mort d’un arrêt cardiorespiratoire en décembre 2017. L’ambulance a pris le double du temps recommandé pour intervenir, a conclu la coroner.

Entouré des parents de M. St-Onge, le maire a déploré la décision de la Santé, qui contredit les recommandations de la coroner et celles du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Chaudière-Appalaches. Ceux-ci préconisent l’ajout d’une neuvième ambulance sur le territoire de Lévis pour desservir une population en explosion.

Il estime que les arguments invoqués sont «regrettables» et «inacceptables», basés sur des critères «nébuleux». «On taponne sur 1,2 million $, alors qu’il y a une recommandation ferme du coroner et du CISSS. Je ne comprends pas.»

Il défie d’ailleurs le MSSS de rendre public l’avis du CISSS régional. «Dites-nous en quoi ces gens-là sont dans le champ quand ils proposent l’ajout d’une ambulance», a-t-il ironisé. Il place pour sa part toute sa confiance en l’avis des scientifiques et professionnels du CISSS.

Déception pour la famille

«C’est une grande déception pour la famille parce qu’on va souligner le troisième anniversaire du décès d’Hugo et on n’est pas plus avancés à cette date, malgré tout le travail fait et temps investi», a regretté la mère de M. St-Onge, Johanne Lavoie.

«L’objectif de la famille a toujours été de s’assurer que par le décès d’Hugo, des correctifs soient apportés pour éviter qu’un autre drame se reproduise.»

Pour Maxime Laviolette, directeur général de Dessercom, «qu’on soit encore à quémander une ambulance supplémentaire, c’est un non-sens». Il appelle le ministre Christian Dubé, un ancien député de Lévis, a «prendre cinq minutes» pour étudier le dossier de Lévis. «Vous allez arriver vite à un consensus.»

«Insulte»

Le maire Lehouillier prend comme une «insulte» que le gouvernement ait servi l’argument de la disponibilité d’un service de premiers répondants au service incendie de Lévis. Les premiers répondants sont complémentaires aux paramédics, martèle-t-il. De plus, Sherbrooke, qui a un territoire semblable à couvrir, dispose elle aussi de premiers répondants, mais a pour sa part 14 ambulances, contre 8 à Lévis.

En plus, affirme-t-il, «on n’est même pas foutus de nous compenser pour ces services de premiers répondants».

Il promet maintenant de «mobiliser la population» après les Fêtes et de faire appel aux deux députés de la région.