Mastercard et Visa sévissent contre Pornhub

Les compagnies de carte de crédit Mastercard et Visa ont mis leur menace à exécution en sévissant jeudi contre le site Pornhub.com.

Les deux entreprises avaient annoncé cette semaine qu’elles se penchaient sur les allégations voulant que le site Pornhub, qui appartient à une compagnie montréalaise, ait diffusé des vidéos pornographiques présentant des enfants ou des viols.

Les deux géants avaient menacé d’agir rapidement si les allégations étaient confirmées. En l’occurrence, Mastercard avait promis de ne pas permettre aux institutions financières d’accepter des paiements pour le compte du site Pornhub qui appartient à l’entreprise montréalaise Mindgeek.

Pornhub est dans la tempête depuis la parution de reportages illustrant à quel point il serait facile d’accéder à de la pornographie juvénile sur ce site de divertissement pour adultes.

«Aujourd'hui, l'utilisation de nos cartes chez Pornhub prend fin, a fait savoir Mastercard dans un courriel envoyé à l’Agence QMI.

«Notre enquête au cours des derniers jours a confirmé des violations de nos normes interdisant les contenus illicites sur leur site, a poursuivi Mastercard. En conséquence, et conformément à nos politiques, nous avons demandé aux institutions financières qui connectent le site à notre réseau de mettre fin à l'acceptation. En outre, nous continuons à enquêter sur le contenu illégal potentiel sur d'autres sites Web pour prendre les mesures appropriées.»

Visa a aussi répondu par écrit aux questions de l’Agence QMI. «Compte tenu des allégations d'activité illégale, Visa suspend les privilèges d'acceptation de Pornhub en attendant l'achèvement de notre enquête en cours», a-t-on indiqué.

«Nous demandons aux institutions financières qui servent MindGeek de suspendre le traitement des paiements via le réseau Visa. Chez Visa, nous sommes vigilants dans nos efforts pour éradiquer les activités illégales sur notre réseau, et nous encourageons nos institutions financières partenaires à examiner régulièrement la conformité de leurs marchands à nos normes sur cette plate-forme et d'autres.»