Max Pacioretty n’ira nulle part

Les rumeurs à propos d’une possible transaction impliquant l’attaquant des Golden Knights de Vegas Max Pacioretty sont fausses, à en croire le propriétaire de l’équipe Bill Foley.

L’ancien capitaine du Canadien de Montréal doit amorcer la deuxième année de son contrat de quatre saisons qui lui rapporte 7 millions $ par campagne. Or, selon le site Cap Friendly, le club du Nevada doit libérer 1 million $ pour se conformer au plafond salarial de la Ligue nationale de hockey (LNH) lors de la prochaine saison.

La situation a été compliquée par l’énorme contrat de 7 ans et d’une valeur de 61,6 millions $ accordé au défenseur Alex Pietrangelo, cet été.

«Nous ne tentons pas d’échanger "Patches", [mais] nous avons des problèmes avec le plafond, a indiqué Foley jeudi, selon la chaîne KLAS-TV. Alors certains problèmes doivent être résolus, au fur et à mesure que nous avançons.»

Pacioretty a été acquis du Tricolore en retour de Nick Suzuki, Tomas Tatar et d’un choix de deuxième tour en 2019 qui est devenu Samuel Fagemo. L’Américain de 32 ans a totalisé 32 buts et 66 points en 71 rencontres lors de la dernière saison. Il a ajouté cinq filets et huit points en 16 parties éliminatoires.

Des questions demeurent

S’exprimant sur la saison à venir, Foley a exprimé quelques questionnements, entre autres concernant les équipes qui évoluent en Californie. Des restrictions liées à la COVID-19 ont notamment forcé les 49ers de San Francisco, dans la NFL, à déménager temporairement en Arizona, et d’autres mesures pourraient bientôt s’appliquer à la région de Los Angeles.

La LNH et l’Association des joueurs planchent malgré tout sur une saison devant débuter à la mi-janvier avec des camps d’entraînement s’amorçant tout juste après le jour de l’An.

«Si vous y pensez, les Sharks, ils ne joueront pas à San Jose avant un moment. Les Kings ne joueront pas à Los Angeles avant un moment. Et c’est probablement la même chose pour les Ducks.»