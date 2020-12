Pas de levée de boucliers pour les voies réservées

Le projet de voies réservées sur le boulevard Guillaume-Couture à Lévis, évalué à 87,9 M$, ne provoque pas de levée de boucliers et ne fera probablement pas l’objet d’audiences publiques du BAPE.

La décision officielle du ministère de l’Environnement ne sera connue qu’en janvier prochain. Cependant, la faible contestation, observée jeudi soir lors d’une séance d’information organisée par le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement, laisse croire que le projet de la Ville de Lévis et de la STLévis risque de passer comme une lettre à la poste.

Quelques dizaines de citoyens de Lévis et quelques représentants d’organismes intéressés par les enjeux de mobilité ont participé à la séance virtuelle en soirée pour écouter la présentation de la Ville et demander des compléments d’information.

Des questions ont été posées sur les mesures de mitigation pendant les travaux, l’aménagement des voies réservées en latéral, l’aménagement de la piste multifonctionnelle, la réduction des GES, le faible impact du projet sur la part modale du transport collectif ou encore les acquisitions (sommes toutes mineures). Mais l’heure n’était pas aux grandes remises en question sur le fond.

Gain anticipé de 20 minutes

La Ville de Lévis estime que l’ajout de voies réservées sur les deux tronçons les plus congestionnés du boulevard Guillaume-Couture (entre le chemin du Sault et la rue de Mercure puis entre la route du Président-Kennedy et la rue Saint-Omer) permettra de réaliser un gain de temps d’environ 20 minutes aux heures de pointe dans l’axe est-ouest, entre le Cégep de Lévis-Lauzon et le pont de Québec.

D’ici 2036, la STLévis prévoit une augmentation de 58 % de son affluence, avec 800 000 passages additionnels par an. Cela dit, en raison de la croissance de la population, cette hausse n’aura à peu près pas d’incidence sur la part modale, a-t-on confirmé jeudi soir.

Arrimage au futur 3e lien

Interrogé sur le plan de match en transport collectif, à plus long terme, Sébastien Bédard de la Ville de Lévis a dit surveiller de près le projet de tunnel Québec-Lévis qui aura des impacts majeurs sur le réseau lévisien.

« Pour l’instant, on n’a pas de plan pour faire (des voies réservées sur) Guillaume-Couture en totalité entre les ponts et Mgr-Bourget (mais) peut-être que certains tronçons pourraient se faire plus rapidement ».

Le projet actuel est financé en grande partie par Québec (50 M$) et Ottawa (27,3 M$). La STLévis injectera 10,6 M$. Le chantier doit débuter à l’automne 2021 et se poursuivra jusqu’en 2025.