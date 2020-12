Pierre Arsenault: la fin d’un long séjour avec les Marlins

La pandémie de COVID-19 a fait une autre victime dans le sport professionnel: le Québécois Pierre Arsenault a récemment perdu son emploi de recruteur chez les Marlins de Miami. Après avoir entamé sa prolifique carrière dans le baseball majeur dans l'organisation des Expos de Montréal, Arsenault était pourtant associé aux Marlins depuis 19 ans.

«Comme on me l’a expliqué, il y a eu des coupes budgétaires à cause de la COVID-19, a-t-il indiqué jeudi dans une généreuse entrevue téléphonique. C’est une situation difficile. La pandémie ne m’a pas aidé. Maintenant, je laisse la poussière retomber un peu.»

Évidemment déçu de la tournure des événements, Arsenault sourit néanmoins en se remémorant toutes ces années passées dans les sphères du baseball majeur. L’homme de 57 ans se souvient notamment de ses débuts avec les Expos quand on l’avait d’abord invité à lancer une pratique au bâton, en 1987.

«C’était Hubie Brooks, le premier frappeur à se présenter, et il se remettait d’une blessure à un poignet, a détaillé Arsenault avec nostalgie. Disons que j’avais fait attention pour ne pas l’atteindre.»

Photo d'archives, Le Journal de Montréal

Gagnant de la Série mondiale

Ayant obtenu la confiance du gérant Buck Rodgers, Arsenault s’est rapidement imposé comme receveur et responsable dans l’enclos de relève pour les Expos, puis au terme de la saison 2002, il a fait le saut chez les Marlins dans un rôle similaire.

«Au point de vue professionnel, le fait saillant de ma carrière est évidemment d’avoir remporté la Série mondiale avec les Marlins en 2003, a convenu l’homme originaire de l’arrondissement de Saint-Laurent. Mais j’aurais adoré vivre ça avec les Expos. Malheureusement, il y a eu la grève en 1994... Je suis chanceux et pas chanceux en même temps. Dans ma carrière d’instructeur, j’ai participé une seule fois aux séries, mais on a gagné. En plus, on avait remporté le dernier match au vieux Yankee Stadium.»

Arsenault était alors devenu, comme responsable de l’enclos de relève, le premier Québécois en uniforme à gagner la Série mondiale. Depuis, le lanceur Éric Gagné l’a emporté à son tour, comme joueur, avec les Red Sox de Boston, en 2007.

Passer du temps à Montréal

Au cours des dernières années, Arsenault comblait un poste de recruteur chez les Marlins. Encore en septembre dernier, il avait été mis à contribution pour compléter la transaction ayant envoyé Jonathan Villar aux Blue Jays de Toronto en retour de l’espoir Geoff Conine.

«Si le fils a juste la moitié de l’intensité de son père, il va avoir une belle carrière», a glissé Arsenault à ce sujet, rappelant l’ancien joueur Jeff Conine, qui était d’ailleurs membre des Marlins lors de la conquête de 2003.

Son rôle dans cette transaction compte malheureusement parmi les derniers impacts du long séjour d’Arsenault chez les Marlins.

«Avec la pandémie, on travaillait à distance et j’ai bien aimé passer du temps dans la région de Montréal, l’été dernier. Ça faisait des années que je n’avais pas vécu ça», a reconnu celui qui en a profité pour entraîner Lucas, le plus jeune de ses deux fils, avec son équipe pee-wee AA des Tigers de Lac Saint-Louis.

Photo d'archives, Le Journal de Montréal

Rêver au retour des Expos

En songeant maintenant à son avenir, le Québécois ne peut s’empêcher de rêver à un retour du baseball majeur à Montréal.

«C’est sûr et certain que j’aimerais finir ma carrière avec un club à Montréal, a-t-il confié. C’est quelque chose qui m’intéresse. J’y crois au retour des Expos, plus je regarde le projet, plus j’y crois. J’ai confiance au groupe d’investisseurs, que ce soit pour une garde partagée ou un club à temps plein. Comme partisan, c’est sûr que j’aimerais que Montréal ait un club à temps plein et je pense que ce serait viable. Dans mon cas, j’estime avoir une expérience que peu de personnes ont et je pourrais certainement aider l’équipe. Le plus important: j’ai encore la passion du baseball.»

Pierre Arsenault à cinq minutes de jouer dans un match...

Photo d'archives, Le Journal de Montréal

Le Québécois Pierre Arsenault occupait le rôle de responsable de l’enclos de relève chez les Marlins de la Floride quand, le 1er juin 2004, il a bien failli participer à un match de son équipe.

«À chaque fois que je vois une histoire comme celle de David Ayres, je me souviens que ç’a bien failli m’arriver», a indiqué Arsenault, rappelant la fameuse aventure du chauffeur de surfaceuse qui a été employé comme gardien de but dans un match des Hurricanes de la Caroline, en février dernier.

Capture d'écran

Arsenault se souvient parfaitement des moindres détails entourant ce match qui opposait, au vieux Pro Player Stadium de Miami, les Marlins aux Reds de Cincinnati.

«Je suis vraiment passé à cinq minutes de jouer, a-t-il raconté. Le receveur Mike Redmond était blessé, et alors que le match approchait, notre autre receveur, Ramon Castro, avait laissé savoir qu’il avait mal au gros orteil et qu’il ne pourrait peut-être pas jouer.»

C’est alors que le gérant des Marlins, Jack McKeon, était venu s’informer auprès d’Arsenault.

«Penses-tu que tu serais en mesure de “catcher” Brad Penny dans un match du baseball majeur?», lui a-t-il demandé, sachant que le Québécois agissait régulièrement comme receveur durant les entraînements.

Arsenault, à l’époque âgé de 40 ans, ne pouvait promettre qu’il allait contribuer avec son coup de bâton, mais il se sentait à l’aise pour dépanner l’équipe derrière le marbre.

Du rêve au cauchemar

Une histoire digne d’un scénario hollywoodien était sur le point de s’écrire. McKeon était visiblement prêt à lui confiance.

«Mon contrat avait été préparé et tout, mais cinq minutes avant la partie, Castro avait pris la décision de jouer», a expliqué Arsenault.

Le dénouement est encore plus crève-coeur puisque Castro, en deuxième manche, n’était plus en mesure de continuer et c’est finalement le vétéran Mike Mordecai, un joueur d’avant-champ ayant précédemment évolué pour les Expos de Montréal, qui l’avait remplacé comme frappeur suppléant avant de se retrouver au poste de receveur.

«Une fois qu’un match est commencé, c’est impossible d’ajouter un joueur à la formation, vient expliquer Arsenault. C’est donc Mike (Mordecai) qui a été appelé à faire le travail derrière le marbre et le pire, c’est que la partie a duré 10 manches.»

La fin pour Castro

À propos de Castro, ce fut sa dernière présence dans l’uniforme des Marlins.

«Disons que les gars n’avaient pas tellement apprécié que Castro quitte durant cette partie, a précisé Arsenault. Je me souviens aussi que Mordecai avait eu mal aux jambes et au bras pour un bout de temps après ce match.»

Les Marlins avaient d’ailleurs perdu la rencontre par le pointage de 7 à 6, tandis que Mordecai avait néanmoins réussi trois coups sûrs durant ce match inoubliable.