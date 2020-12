Quand l’inconscience face à l’argent ruine des vies

J’ai pleuré ce matin en lisant les propos de cette anonyme qui vous demandait de l’aider à restreindre son conjoint dans ses dépenses en lui apprenant à épargner. J’ai des petites nouvelles pour elle : elle ne pourra jamais y arriver, et certainement pas en acceptant de payer la moitié de tout et en laissant ce dernier gérer le portefeuille familial.

J’ai vécu ce genre de situation pendant dix ans. J’ai eu deux enfants avec mon conjoint et toujours il me promettait de corriger sa vilaine manie dépensière. Mais chaque mois arrivait avec son lot de stress pour chercher où nous allions puiser pour couvrir nos dépenses. La venue des enfants ne l’a pas calmé, bien au contraire.

À intervalle régulier je l’ai menacé de rupture s’il ne mettait pas un frein à ses folies. Il en mettait un pendant un mois ou deux, et ça repartait de plus belle. Quand je me suis enfin décidée à couper le robinet de ma bourse, on était déjà carrément dans le trou, et ma part de la dette m’a sauté en pleine face. On n’est plus ensemble, mais je paye encore pour mon inconscience. Si je pouvais aider une seule femme à ne pas se retrouver dans le même gouffre financier que moi, j’aurais gagné le pari de ma rédemption.

Une victime qui s’est assumée, mais à quel prix !

Je vous souhaite d’atteindre votre but. J’espère aussi que vous aurez réussi à éveiller quelques consciences qui en sont au débutd’une vie de couple, mais qui sont déjà engagées sur la pente de l’endettement. Le prix que vous avez payé pour vous être mis la tête dans le sable, servira peut-être à leur donner le coup de pouce nécessaire pour réagir avant la catastrophe.