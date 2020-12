Services à son fils handicapé: le combat d’une mère

Les efforts d’une mère pour améliorer les services offerts à son fils handicapé ont tourné au cauchemar lorsqu’il s’est vu forcé de quitter sa résidence. Son combat a finalement rapporté, puisqu’elle vient de trouver un endroit où on voulait bien de lui.

Excédée par le niveau des services reçus par son fils Cédric dans une résidence intermédiaire (RI) de Saint-Georges de Beauce, Brigitte Proulx a adressé ses griefs (voir tableau) au commissaire aux plaintes du CISSS de Chaudière-Appalaches le 7 juillet.

«J’ai demandé à ce que le CISSS cesse de se laver les mains dans ce dossier, que Cédric demeure dans la RI actuelle le temps de lui trouver une résidence plus près de Québec et qu’on s’occupe bien de lui. J’ai soulevé plusieurs problèmes et au lieu de les régler, on essaie de se débarrasser de nous. C’est quoi si ce n’est pas des représailles?», questionne Mme Proulx.

Photo d'archives

Le 25 juin, elle avait appris que Cédric devait quitter la résidence «puisqu’on causait de l’angoisse et de l’anxiété à la gestionnaire», assure Mme Proulx.

Aucune solution convenant aux deux parties n’ayant trouvé deux jours avant l’échéance initiale du 11 septembre, le délai a été reporté au 30 septembre.

Cédric, 24 ans, doit avoir son propre accompagnateur 12 heures par jour, soit lorsqu’il n’est pas au lit.

Photo courtoisie

«Il a fait une mutation génétique spontanée. Il a 9 mois dans sa tête. Il a ses repères, mais au niveau de l’apprentissage ça ne connecte pas. S’il angoisse, il fait des crises d’épilepsie», explique la mère de Lévis, qui a gardé son fils à la maison jusqu’en 2013.

Changement de garde

Elle se retrouve donc en 2014 dans une résidence intermédiaire de Saint-Georges de Beauce, dont elle se disait satisfaite jusqu’à l’an dernier. Une nouvelle gestionnaire est mandatée en mai 2019 pour s’occuper de la résidence de sept places.

«Il a commencé à faire de la gingivite en août (2019) que le dentiste a associé à un mauvais brossage. Il ne marchait presque plus, il perdait du tonus et ses acquis. J’ai dû leur péter une coche», reconnaît Mme Proulx.

Photo courtoisie

Lors de cet épisode, Mme Proulx était accompagnée d’une infirmière à la retraite. «Je n’ai pas vu comment ils lui ont donné le médicament (Ativan), mais j’ai remarqué que ce n’était pas sous la langue. Je leur ai dit qu’il fallait le mettre de manière sublinguale. Je leur ai expliqué que l’effet ne serait pas aussi rapide», a fait remarquer l’ancienne infirmière qui n’a pas voulu être identifiée.

Un accompagnement facile

«Cédric c’est un ange, je m’en occuperais 24 heures sur 24 si je pouvais. Il ne peut rien faire seul, il faut le surveiller parce qu’il mange trop vite et peut s’étouffer. Il peut tomber, il faut toujours qu’il y ait quelqu’un à côté de lui», révèle une dame ayant requis l’anonymat, qui en a pris soin durant six mois.

Photo courtoisie

«Il nécessite un accompagnement constant, mais d’un autre côté, c’est facile de s’occuper de lui. Ça ne lui prend pas grand-chose pour être heureux. Il fait ce qu’on lui dit de faire. Je l’ai vu il y a un mois chez moi. J’ai dit "voyons donc, il marche tellement mal". Ça m’a frappé. Brigitte m’a dit qu’ils ne le faisaient pas assez marcher et bouger. Il perd tous ses acquis pour lesquels Brigitte a travaillé extrêmement fort», estime une autre ancienne nounou, qui s’est occupée de Cédric de l’âge de 12 ans jusqu’à son placement à 17 ans.

«Il peut faire des absences plusieurs fois par jour. C’est comme des pertes de conscience. Elles laissent présager une crise d’épilepsie. On va lui donner un Ativan pour éviter une trop grosse crise d’épilepsie. Il m’en a déjà fait une de 45 minutes.»

Relocalisation

Le CISSS a répondu au Journal que lié par la confidentialité des dossiers, il ne commente jamais les cas particuliers.

«Lorsque nous relocalisons un usager, nous regardons les places disponibles dans nos milieux. On cherche toujours un jumelage gagnant qui réponde bien aux besoins de l’usager. Il faut être rassuré, on ne laisse jamais personne à la rue», a cependant indiqué Geneviève Dion, des communications du CISSS.

Le 29 septembre, le CISSS a indiqué à Mme Proulx qu’une place était disponible dans une résidence privée pour aînée de Saint-Lambert. Cédric y a emménagé le 1er octobre.

«Il chantonnait, il riait, la mère ne se peut plus. Ce que ça fait du bien», lance soulagée Mme Proulx.

Rapport

Le 7 décembre, Mme Proulx a reçu le rapport du Commissaire aux plaintes et à la qualité des services du CISSS Chaudière-Appalaches.

«Le rapport confirme que toutes mes demandes et mes plaintes ont été rectifiées. Maintenant c’est correct parce que j’ai chialé? Si je n’avais dénoncé cela, ce serait encore comme ça aujourd’hui», conclut-elle.

Des plaintes mènent parfois à des représailles

La directrice générale par intérim de la Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec n’a jamais été confrontée à un cas d’expulsion comme celui qu’a vécu Brigitte Proulx avec son fils Cédric.

«Ce qu’on a déjà entendu c’est que des gens dont les besoins ont changé, se sont alourdis, ont eu à changer pour une résidence plus appropriée», explique Véronique Vézina.

Sans vouloir commenter les affirmations de Mme Proulx, Mme Vézina a cependant indiqué que des vendettas ont parfois lieu dans le milieu de la santé.

«On entend parfois qu’à partir du moment où il y a des conflits, des plaintes qui sont déposées, les gens subissent à tort certaines représailles. On ne voit pas ça dans les RI mais on le voit à l’occasion dans le réseau de la santé.»

«Je ne connais pas ce cas et je ne peux pas me prononcer, mais si représailles il y a, ça doit être dénoncé, poursuit Mme Vézina. C’est un droit de pouvoir se plaindre ou d’avoir une insatisfaction à l’endroit d’un service reçu.»

Une étiquette

«Ma plus grande crainte est le futur de mon fils. Demain oui et après-demain. Quand tu te fais une réputation dans le système, qui veut ton fils après? Quand je ne serai plus là, qui va le défendre», avait déclaré Brigitte Proulx avant que Cédric ne puisse emménager dans une résidence privée pour aînée de Saint-Lambert.

Certaines des récriminations de Brigitte Proulx