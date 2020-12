Temps des Fêtes : «Il faut absolument garder le moral», dit Béatrice Picard

Pour de nombreux aînés isolés, le temps des Fêtes est la seule occasion de réjouissance et cette année s’annonce bien différente, pandémie de COVID-19 oblige.

Pour contrer cet isolement, Les petits frères ont mis en place plusieurs initiatives.

Envoi de calendrier de l’avent, boîtes de surprises, chaînes d’appels, message téléphonique de la marraine Béatrice Picard; l’organisme, qui doit annuler son traditionnel repas de Noël, ne recule devant rien pour offrir du réconfort.

Les Petits Frères invitent tous les Québécois à participer au programme «Au bout du fil». Il s’agit d’un service gratuit et disponible partout au Québec qui consiste à créer des jumelages téléphoniques entre des personnes âgées de 75 ans et plus qui vivent de la solitude et des bénévoles, spécialement formés par l'équipe des Petits Frères.

«Les gens de 75 ans et plus sont seuls parfois et ont les "bleus" comme on dit (...) et sur cette ligne téléphonique il y a des gens pour les accueillir vocalement et les encourager à passer ces temps difficiles», précise la coméidenne Béatrice Picard.

En plus du programme «Au bout du fil», les Grands Amis des Petits Frères recevront, le 25 décembre, un appel enregistré par Béatrice Picard.

«Je vais leur dire de ne pas lâcher, ce qui arrive c’est que nos corps en vieillissant se mettent à se déglinguer, mais notre volonté est très importante, il faut la cultiver», lance-t-elle.

«Il faut absolument garder le moral et pour garder le moral il faut se botter le derrière un peu et (...) il faut se trouver des petits riens du tout pour s’aider», ajoute-t-elle.

Pour participer à l’initiative «Au bout du fil», il suffit de composer le 1-877-805-1955.