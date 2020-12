Un comité plénier qui tourne court à Québec après des échanges acerbes

Le comité plénier portant sur les infrastructures du Service du traitement des eaux à la Ville de Québec a tourné court, jeudi, après des échanges acerbes entre Équipe Labeaume et Québec 21.

Durant ce comité, l’essentiel des questions des élus de l’opposition portaient sur l’état du lac Saint-Charles, principale source d’eau potable à Québec. Or, les réponses précises là-dessus n’ont pas pu être fournies par les dirigeants du Service du traitement des eaux qui faisaient la présentation.

Ces derniers ont expliqué, en long et en large, que cet enjeu précis relève plutôt du Service de la planification de l’aménagement et de l’environnement.

Un autre plénier au début 2021

Suzanne Verreault, conseillère municipale chargée du dossier de l’Environnement, a alors promis qu’un autre comité plénier consacré à ce sujet spécifique sera organisé au début de 2021. Mais cette annonce n’a pas empêché les échanges qui ont suivi de devenir de plus en plus acrimonieux.

«Nous allons donner du temps à l’administration Labeaume de bien se préparer pour le prochain plénier et nous allons attendre d’avoir tous les services présents pour poser nos questions», a lancé Jean-François Gosselin, chef de Québec 21, un brin moqueur, en informant le président de la séance que les trois élus de son parti ont convenu de ne plus poser d’autres questions lors de ce comité plénier.

Visiblement irritée, Mme Verreault a alors lancé cette pique à M. Gosselin. «Je suis surprise de ce que vous nous dites. Lorsque la fondation Rivières a sorti son palmarès, vous avez - en première page du Journal - blâmé la Ville de Québec. Aujourd’hui, on fait une démonstration sur la gestion des surverses (...) Et vous n’avez aucune question là-dessus!», s’est-elle étonnée.

Le président du conseil municipal, Vincent Dufresne, a interrompu ce dialogue de sourds. «On tombe dans le mélodrame. Je ne veux pas de mélodrame pendant les pléniers, a-il ordonné. Je n’ai pas de poignée dans le dos. J’ai vu neiger.»

Il y a un an, la Ville de Québec a dressé un portrait préoccupant de l’état de santé du lac Saint-Charles qui montre des signes de vieillissement prématuré.

Importance des gestes citoyens

Jeudi matin, le Service du traitement des eaux de la Ville a dressé un état des lieux en assurant que la situation s’améliore à Québec en ce qui a trait au volume des surverses, soit les déversements des eaux usées dans les cours d’eau.

«Entre 2011 et 2019, le ratio de nos débordements par rapport à ceux du Québec en entier est passé de 7,6% à 5,2%. Ça veut dire qu’il y a des améliorations qui ont été faites et que ça va bien», a assuré Gilles Labbé, directeur du Service.

Ce dernier a rappelé que les gestes citoyens les plus anodins peuvent aider la municipalité. «On parle beaucoup de lingettes, mais tout ce qu’on jette dans la toilette et qui ne se dissout pas dans l’eau, c’est un rejet indésirable qui ne devrait pas aller là». Selon lui, «quand on envoie ça dans le réseau, il y a un équipement mécanique qui doit enlever ce rejet indésirable. Si ça ne va pas bien, ça bloque et ça crée des débordements. Aussi minime que de la soie dentaire, ça ne va pas dans la toilette. Il faut mettre ça dans la poubelle».