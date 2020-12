Un film qui va droit au cœur

Scénariste réputé à Hollywood qui s’est fait connaître en signant les scénarios du film Beauté américaine et des séries à succès Six pieds sous terre et True Blood, Alan Ball s’est inspiré en partie de son histoire familiale pour écrire Mon oncle Frank, un drame lumineux qui réchauffe le cœur.

Récompensé du Prix du public au dernier Festival de Deauville, Mon oncle Frank relate le parcours de Beth (Sophia Lillis), une jeune fille de 18 ans qui quitte son patelin en Caroline du Nord pour aller étudier à New York et pour se rapprocher de son oncle Frank (Paul Bettany) qu’elle a toujours admiré.

Or, ce qu’elle ignore et qu’elle découvrira sur place, c’est que Frank est homosexuel et qu’il a toujours caché ce secret à sa famille très conservatrice du sud des États-Unis (l’histoire se déroule en 1973). Il vit d’ailleurs depuis 10 ans avec le même homme, un grand Saoudien sympathique (Peter Macdissi). La mort subite du père de Frank obligera ce dernier à retourner auprès des siens et surtout à confronter les fantômes de son passé.

Solide performance

Pour ce second long métrage derrière la caméra (après Pureté volée, sorti en 2007), Alan Ball propose un film touchant qui mélange avec délicatesse le drame et la comédie. Comme il l’avait fait dans ses œuvres précédentes (notamment dans sa série culte Six pieds sous terre), Ball a réussi à construire une galerie de personnages attachants, incarnés avec tendresse par des acteurs de grand talent.

Pour son premier grand rôle au cinéma depuis des années, Paul Bettany offre une solide performance dans la peau de cet homme qui a dû cacher son homosexualité à sa famille pendant toute sa vie. À ses côtés, la jeune Sophia Lillis apporte une belle candeur au trio d’acteurs principaux. Sans être particulièrement original et malgré quelques revirements dramatiques prévisibles, Mon oncle Frank va droit au cœur et apporte une touche d’optimisme qui fait du bien en cette période sombre. Une belle découverte.

Mon oncle Frank ★★★1/2

Un film d’Alan Ball Avec Paul Bettany, Sophia Lillis et Judy Greer.

Offert sur Amazon Prime