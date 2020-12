Une tentative de réinsertion qui échoue

Le Café-Jeunesse Multiculturel, qui employait un des individus coincés dans la rafle policière de mercredi à Montréal-Nord, est déçu de la tournure des événements de cette tentative de réinsertion sociale.

Marc Saint-Félix, 30 ans, travaillait depuis plus d’un an comme travailleur de proximité pour le Café-Jeunesse Multiculturel, « un organisme à but non lucratif qui investit dans la jeunesse de Montréal-Nord depuis plus de 30 ans », selon son site web.

Celui qui entretient des liens depuis 10 ans avec l’organisme avait été embauché dans le cadre d’un programme de réinsertion.

Arrêté mercredi matin lors d’une opération policière menée dans le quartier très « chaud » de Montréal-Nord, Saint-Félix fait face à différentes accusations, dont possession d’une arme prohibée, trafic d’arme et de stupéfiant ainsi que vente de cannabis.

Il restera détenu jusqu’à mardi prochain selon TVA Nouvelles.

« On a pensé qu’il était assez mature pour accompagner et soutenir les travailleurs de rue. C’est pour cela qu’on lui avait donné le poste », explique Slim Hammami, coordonnateur.

Programme de réinsertion

Saint-Félix a des antécédents criminels, notamment une peine de 90 jours de prison, pour une histoire de voies de fait et de menaces qui remonte à 2013.

« En [l’embauchant], on sait qu’on prend des risques. Il peut y avoir des ratés. On en est vraiment désolé, dit-il. Ça aurait pu aussi être une belle histoire, mais pour ça, il faut prendre les risques. »

Saint-Félix, qui n’a aucune formation dans le domaine, était toujours accompagné par un travailleur de rue lorsqu’il intervenait auprès des jeunes marginalisés, précise-t-on.

M. Hammami le décrit comme un employé qui était apprécié et présent. Le café se dissocie de ses activités criminelles.