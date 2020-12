4 M$ pour les restaurants St-Hubert du Groupe Martin

La première succursale combo St-Hubert/Harvey’s ouvrira ses portes en mai 2021 à l’endroit où se trouvait auparavant la rôtisserie du boulevard Sainte-Anne à Beaupré. Nécessitant des investissements totaux de 2,5 M$, cette double destination gourmande de 100 places entraînera l’embauche de 30 nouveaux employés qui s’ajouteront aux 30 emplois déjà existants. Le Groupe Martin, qui possède 11 restaurants St-Hubert dans la grande région de Québec, confirme aussi que son restaurant de la route du Président-Kennedy à Lévis sera complètement rénové pour l’été 2021, un projet de 1,5 M$. L’intégration d’un service à l’auto, devrait créer une quinzaine d’emplois supplémentaires. Par ailleurs, pour faire plaisir à sa clientèle fidèle pendant la pandémie grâce aux services de commande et de livraison disponibles, la chaîne lance ce mois-ci son premier fish and chips, servi avec sauce tartare, frites, pain et la fameuse sauce St-Hubert.

Le Groupe Martin se réjouit de la fidélité des clients de St-Hubert et note une augmentation de 60 % de ses commandes en livraison par rapport à l’an dernier. « Malgré la pandémie, même si les ventes en salle à manger sont sur pause, nous remercions nos clients pour leur grande fidélité: nos ventes en livraison, en comptoir pour emporter et au service à l’auto ont augmenté substantiellement, ce qui nous permet bien de traverser la situation actuelle. Nous tenons également à remercier nos employés pour leur dévouement et leur grande loyauté, ils sont de précieux alliés », ajoutent Pierre, Jean et Louis Martin, copropriétaires du Groupe Martin.