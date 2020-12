THIBAULT, Lyse



Au Centre d'hébergement St-Antoine, le 22 novembre 2020, à l'âge de 83 ans et 11 mois, est décédée madame Lyse Thibault, fille de feu madame Berthe Audet et de feu monsieur Léo Thibault. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: André (France Turmel); Manon (Claude Ouellet); ses petits-enfants: Aurélie; Laurie-Anne; Yannick; Geneviève; ses frères et sœurs: feu Rachel; Jean; feu Lina; Cécile (feu Irenée Plamondon); Francine; Odette; Pierre (Andrée Yergeau); Léo (Maude Chaperon); ses neveux et nièces: François; Alain; Isabelle; Daniel; Caroline et Annie; ainsi que ses oncles, tantes, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s.La famille tient à adresser ses plus sincères remerciements à tout le personnel soignant du CHSLD St-Antoine pour les bons soins prodigués depuis plusieurs années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire Québec, 6070, rue Sherbrooke Est, bureau 104, Montréal, Qc Téléphone: 1-888-768-6669 Courriel: info@pq.poumon.ca Site web : www.pq.poumon.ca ou à la Fondation Québécoise du cancer, 190, rue Dorchester Sud, bureau 50, Québec, Qc Téléphone : 418 657-5334 Courriel : cancerquebec.que@fqc.qc.ca