Cadeaux horticoles locaux

Avec cette crise que nous vivons, la période des Fêtes s’annonce difficile pour certains d’entre nous. Ce Noël, je vous suggère donc d’offrir des cadeaux horticoles aux membres de votre famille. La pratique de l’agriculture urbaine et le jardinage à l’intérieur sont des activités réconfortantes et agréables à faire en famille qui permettent de calmer les esprits et de garder le cap durant cette période difficile.

Voici quelques boutiques en ligne québécoises qui offrent des plantes d’intérieur sur internet. Merci de les encourager afin de favoriser l’achat local.

— Cactus en ligne

— Flora Exotica

— Jardin Dion

— Plantzy

— Serres Lavoie

— Vertuose



Plantes indestructibles

Photo courtoisie

Vous souhaitez donner une plante d’intérieur à un membre de votre famille afin de l’initier au jardinage ? Vous aimeriez trouver la plante idéale pour cette personne qui vous est chère mais qui est néophyte ou carrément nulle en jardinage ? Donnez-lui une plante indestructible ! L’aglaonéma, le dieffenbachia, le faux-zamier, la plante-araignée, le philodendron grimpant, le pothos, la sansevière et le syngonium figurent parmi les végétaux les plus robustes et résistants qui soient. Succès garanti !

Quelques suggestions de livres

Plantes vertes : une jungle entre quatre murs

Photo courtoisie

Mélanie Grégoire, horticultrice passionnée et sympathique bien connue des jardiniers québécois, a publié au printemps dernier un ouvrage intitulé Plantes vertes : une jungle entre quatre murs. En plus des bases de l’horticulture intérieure, Mélanie présente dans ce livre plus d’une centaine de plantes tropicales classées selon leur degré de difficulté d’entretien.

40 plantes médicinales pour la pharmacie familiale

Photo courtoisie

Impliquée dans la Guilde des herboristes, Diane Mackay a créé avec son conjoint Yves Gagnon les formidables Jardins du Grand-Portage, situés dans la région de Lanaudière. Elle signe ici son premier ouvrage, 40 plantes médicinales pour la pharmacie familiale, portant sur la culture et l’utilisation des plantes médicinales. Ce livre est en fait un guide pratique qui permet de cultiver, de récolter et de transformer quarante plantes médicinales qui soignent la plupart des problèmes de santé courants.

Étonnantes histoires de légumes et de fines herbes

Photo courtoisie

Si vous vous intéressez à l’histoire des plantes qui ont fondé nos civilisations, voici un livre que vous devez absolument vous procurer. Dans cet ouvrage fascinant intitulé Étonnantes histoires de légumes et de fines herbes, Bertrand Dumont nous fait découvrir le parcours de plus d’une cinquantaine d’espèces végétales telles que la tomate, la pomme de terre, le maïs, la roquette et le basilic. En lisant ce livre, vous apprendrez, entre autres, que les tomates étaient des lianes tropicales dont les fruits n’ont pas toujours été rouges et que les haricots étaient jadis toxiques.