Des Québécois ont déjà été vaccinés contre la COVID

Des Québécois ont participé à un essai clinique et ont déjà reçu une première dose d’un vaccin contre la COVID-19. Un des participants raconte comment tout s’est déroulé.

Frédéric Perron est enseignant au collégial. C’est l’un de ses étudiants qui lui a parlé de ce projet, auquel son père travaillait. Intéressé, M. Perron a décidé d’y participer.

«Il y a plusieurs visites. Une première où ils prennent un échantillon de sang et d’urine, pour voir si je suis un cobaye potentiel, et, ensuite, il faut que je revienne sept ou huit fois», a raconté M. Perron en entrevue à LCN, vendredi.

Au terme de ces rencontres, il a reçu une première dose. Il ne sait toutefois pas s’il s’agit ou non du vaccin.

«Il y a cinq chances sur six que ce soit le vaccin et une chance que ce soit le placebo», a-t-il souligné.

M. Perron dit ne pas avoir réellement éprouvé d’effets négatifs à la suite de l’injection. «Un peu comme dans n’importe quel vaccin, douleur et irritation au bras, mais je n’ai pas fait de fièvre. Après deux jours, mon bras était parfaitement normal», a-t-il ajouté.

M. Perron doit recevoir une deuxième dose le 21 décembre. Toutefois, il ne saura pas avant plusieurs mois s’il a reçu ou non le vaccin. «L’étude est sur un an, c’est après ce moment qu’ils vont me dire ce que j’ai reçu», a-t-il précisé.

Au début, il a eu quelques inquiétudes, qui ont rapidement été dissipées par les spécialistes. L’enseignant a fait affaire avec la clinique Manna de Mirabel, un sous-traitant de Medicago.