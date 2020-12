En avant de la file pour le vaccin

Une aînée de 75 ans se dit ravie d’être parmi les premières personnes au Québec qui pourraient recevoir le nouveau vaccin contre la COVID-19 dès demain soir dans un CHSLD de Montréal.

« Je suis très contente [...] Même s’il y a un petit risque pour moi, en tant que premier cobaye, il faut retrouver une vie plus normale où les gens peuvent se rassembler », plaide Beverly Spanier.

La femme de 75 ans réside au CHSLD Maimonides, qui doit recevoir deux boîtes de 975 doses de vaccin. Dans un courriel envoyé aux proches des résidents, l’établissement indique que la vaccination pourrait se dérouler dès demain soir, ce qu’a confirmé par téléphone une infirmière sur place.

La première

« On m’a demandé si je voulais être la première », lance Mme Spanier. Elle estime que même s’il est normal d’avoir des craintes face à ce nouveau vaccin, ce dernier est nécessaire, croit-elle, souhaitant plus que tout que la planète recommence à vivre.

L’aînée a dû renoncer à réunir ses proches et amis au restaurant, comme elle a l’habitude de le faire aux Fêtes. Elle s’est résignée à leur envoyer des cartes virtuelles, confinée dans sa chambre.

Elle n’a jamais contracté la COVID-19, mais elle a été hospitalisée trois fois depuis le printemps pour d’autres problèmes de santé.

« J’étais reconnaissante de partir en ambulance juste pour changer d’air et de paysage un peu, c’est horrible », dit-elle en rigolant.

« J’ai hâte de pouvoir dire que mon père a passé au travers de la pandémie », souffle Joyce Shanks, dont le père de 81 ans sera aussi l’un des premiers vaccinés. Il faut dire que la deuxième vague a déjà fait 15 décès au CHSLD Maimonides.

Plus de doses

La PDG adjointe du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal, Francine Dupuis, affirme qu’il y a « beaucoup d’enthousiasme » pour les vaccins.

Avec 387 lits au CHSLD Maimonides, elle indique que le CIUSSS recevra plus de doses que nécessaire pour les résidents. Ainsi, les employés pourront être vaccinés, ainsi que ceux d’autres CHSLD. Ils devront cependant se déplacer, car les vaccins doivent rester au même endroit.

« On doit strictement respecter les exigences de la compagnie Pfizer », dit Mme Dupuis.

Elle assure que des médecins seront présents pour surveiller les symptômes après la vaccination. Des infirmières ont aussi été spécifiquement formées pour le donner.

► À Québec, le Centre d’hébergement Saint-Antoine est aussi prêt pour ce moment historique, qui pourrait se dérouler lundi.

Pas instantanément immunisé