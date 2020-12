Evermore: deux en deux pour Taylor Swift

Taylor Swift n’allait pas laisser l’infâme année 2020 s’enfuir sans nous donner une autre occasion d’en garder quelques bons souvenirs. Cinq mois après l’incursion aussi étonnante que réussie en terre indie pop-folk de l’album Folklore, la star récidive avec les mêmes standards de qualité sur Evermore.

À quelques détails près, la recette est la même.

Dans un paysage sonore invitant à l’introspection, à des kilomètres de la pop taillée pour les stades, Taylor Swift refait principalement équipe avec Aaron Dessner, du groupe The National, ainsi qu’avec, pour quelques titres, Jack Antonoff et William Bowery, le pseudonyme de son amoureux, Joe Alwyn.

Plus homogène, mais aussi envoûtant, Evermore s’avère une admirable suite à Folklore.

Alors que ce dernier misait davantage sur des titres porteurs comme Cardigan, Betty ou The Last Great American Dynasty, Evermore dévoile ses charmes dans une réconfortante langueur à peine secouée par de brefs rappels des cycles country (succulente No Body, No Crime, avec deux des filles du groupe HAIM, racontant un triangle amoureux qui se termine en deux meurtres) et pop commerciale (Gold Rush) de sa vedette.

La parolière brille

Tout en approfondissant ses explorations musicales pop-folk, les quinze chansons d’Evermore (17 dans l’édition de luxe) sont surtout l’occasion pour Taylor Swift la parolière de briller de tous ses feux.

Sur ce neuvième album, elle brouille de plus en plus la frontière entre l’autobiographie et la fiction en restant fidèle à son thème fétiche : les amours compliquées.

Une demande en mariage repoussée (Champagne Problems), l’infidélité (Ivy), la fin d’une longue relation (Happiness), les retrouvailles éphémères (‘Tis The Damn Season) attestent toutes d’une plume qui gagne continuellement en maturité et d’un sens de la formule supérieur à la moyenne.

La question est maintenant de savoir si Taylor Swift a maintenant fait le tour de son jardin indie. Retournera-t-elle à la pop d’envergure ou nous surprendra-t-elle de nouveau en s’aventurant là où on ne l’attend pas?

Les textures électros plus cérébrales de Long Story Short et surtout de Closure, en fin d’album, seraient-elles, à cet égard, un indice probant ou une simple anecdote sans suite?

À n’en point douter, la suite s’annonce intéressante.

♦ Evermore de Taylor Swift ★★★★☆