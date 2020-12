Dans la foulée de la réorganisation de l’ensemble de ses événements et campagnes dans le contexte de la COVID-19, la Fondation du CHU de Québec vient de lancer officiellement sa loterie philanthropique en mode numérique. La loterie Heureux gagnants renouvelée, laquelle s’adresse aux employés du CHU ainsi qu’au grand public, offrira plus de 180 000 $ en prix et 155 prix à gagner, dont deux grands d’une valeur de 15 000 $ et de 10 000 $. Les fonds récoltés sont entièrement consacrés au financement des nombreux projets des équipes de soins et de recherche des cinq hôpitaux du CHU de Québec—Université Laval, un apport tangible à la santé de milliers de personnes. Pour tous les détails sur la loterie Heureux gagnants 2021 : fondationduchudequebec.org/loterie-heureux-gagnants.

CERF Volant de Portneuf

Lemieux assurances, qui a ouvert un bureau à Pont-Rouge il y a cinq ans, veut donner un coup de main aux gens qui aident les gens. C’est ainsi que le cabinet de services financiers a remis récemment un chèque de 500 $ au Centre d’entraide et de ressources familiales de Portneuf (CERF Volant), organisme communautaire qui a pour mission de favoriser le mieux-être des familles de la région de Portneuf, particulièrement celles qui ont de jeunes enfants, par la valorisation, le soutien et l’enrichissement de l’expérience parentale tout en les accompagnant dans le développement de leurs enfants. Information : www.cerfvolantdeportneuf.org. Sur la photo, de gauche à droite : Nathalie Moisan et Nancy Dion, respectivement membre du conseil d’administration et coordonnatrice du CERF Volant de Portneuf, en compagnie de François Lemieux, président de Lemieux assurances, et Steve Kirouac, courtier d’assurances au bureau de Pont-Rouge de Lemieux assurances.

Elle accrochera ses ciseaux

Carole Beaulieu a quitté son patelin (Saint-Germain-de-Kamouraska) à l’âge de 17 ans pour faire carrière à Québec dans le domaine de la coiffure. Après des séjours aux salons Pierrette et Rolaine, elle a volé de ses propres ailes avec son Salon Carole Enr., à Val-Bélair. Le 31 décembre 2020 (s’il n’y a pas de confinement avant), Carole prendra une retraite bien méritée après 48 ans de service. Son conjoint, Richard, lui promet de bien s’occuper d’elle. Sur la photo, Carole qui coiffe sa mère (Monique Charest) au Domaine Les Pèlerins, à Saint-André-de-Kamouraska. Bonne retraite à l’avance !

Anniversaires

Michel Courtemanche (photo), mime et fantaisiste québécois, 56 ans... Daniel Alfredsson, hockeyeur suédois maintenant à la retraite, 48 ans... Michel Villeneuve, ex-commentateur sportif, natif de Beauport, 66 ans... Brenda Lee, chanteuse américaine (I’m Sorry), 76 ans... Enrico Macias, chanteur algérien, 82 ans... Rock Demers, producteur de cinéma (La Guerre des tuques), 87 ans...

Disparus

Le 11 décembre 2019 : Fernande Saint-Martin (photo), 92 ans, écrivaine, journaliste, poète, essayiste, professeure, théoricienne de l’art et critique d’art québécoise... 2018 : Huguette Uguay, 91 ans, comédienne québécoise (Madame Bec Sec dans La Boîte à Surprise et Le Pirate Maboule)... 2014 : Michel duCille, 58 ans, journaliste et photo reporter américain, célèbre pour avoir reçu trois prix Pulitzer...