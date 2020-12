La Cour suprême du Canada donne raison aux « Bafoués de MABE »

Le plus haut tribunal du pays refuse d’entendre les ex hauts dirigeants de MABE, qui voulaient empêcher les retraités québécois du fabricant d'électroménagers mexicain d’intenter un recours collectif de 68 M$ pour récupérer leur fonds de pension.

« Les retraités pourront enfin être entendus sur le fond quant à leur demande d'autorisation d'un recours collectif contre MABE. Même si on sait que la partie est loin d'être gagnée, c'est une victoire de plus pour les retraités », a expliqué Renaud Gagné, directeur québécois d'Unifor, par communiqué.

Dans une décision rendue jeudi, le plus haut tribunal du pays a refusé la demande d'appel de MC Commercial.

En août 2017, les retraités s'étaient adressés à la Cour supérieure afin d'obtenir l'autorisation d'exercer un recours collectif contre MABE, mais la société avait formulé une objection préliminaire prétextant que la cour n'avait pas juridiction.

Après cette objection refusée, la Cour d'appel l’a aussi rejetée et la Cour suprême du Canada vient à son tour de la faire.

Plus de 1 500 travailleuses et travailleurs actifs et retraités ont vu leurs rentes de retraite fondre de 22 %, en plus de voir leurs assurances collectives et l'assurance-vie être interrompues en raison du litige.