Le mot en «A»

Vous ne vous habituez pas au mot « autrice » qui remplace « auteure » qui lui-même remplaçait « auteur » ?

Attendez, ce mot est déjà dépassé ! Maintenant, quand on est progressiste, on dit « autaire », un mot non genré.

Avant, on féminisait les mots pour combattre le sexisme. Mais ce n’est pas assez « inclusif » face aux personnes non binaires.

VOUS DITES ?

La sexologue Myriam Bouchard a écrit récemment dans Le Quotidien de Chicoutimi : « Des pronoms peuvent remplacer il ou elle ! Iel ou yel, ol ou yol, ille, ellui... Vivement les néologismes ! Pensons à frère et à sœur qui deviennent frœur ; un ou une, an ; heureux ou heureuse, heureuxe ; auteur ou auteure, autaire. De quoi s’amuser longtemps ! »

Ah oui ? C’est « amusant » d’écrire « An frœur est autaire, yol était heureuxe » ?

Si vous vous questionnez sur ce nouveau vocabulaire, un petit conseil : faites attention où et avec qui vous le faites.

Il y a deux semaines, une professeure de l’UQAM a envoyé à ses étudiants « une petite pensée de fin de session » au sujet des travaux universitaires.

Elle a commencé en précisant qu’elle était féministe, et que selon elle, la règle du « masculin qui l’emporte sur le féminin » rend les femmes invisibles.

Puis elle a écrit : « À quel point utiliser des mots qui n’existent pas tels “eleux”, “iels” et autres nouveautés sémantiques n’est pas aussi une façon de rendre les femmes invisibles ? [...] Je ne comprends réellement pas où on veut en venir avec de telles expressions qui sont inexistantes alors que les femmes le sont bel et bien ».

Sur les médias sociaux, un groupe d’étudiants l’a accusée de « transphobie » et de « queerphobie ». Ils ont encouragé tous ceux qui suivent ses cours à se plaindre à la direction de ces propos jugés « inacceptables » et « problématiques ».

Cette professeure a accepté de me parler à condition que je taise son nom. « J’ai peut-être été maladroite, mais j’aurais vraiment cru qu’il y aurait possibilité de débat ».

D’autant plus qu’elle avait consulté plusieurs spécialistes des questions de genre pour se faire une tête sur la question et qu’elle les a intégrés dans son cours.

« J’ai compris qu’on ne pourra pas faire l’économie d’écouter [ces étudiants] », m’a-t-elle dit, tout en précisant que ce n’est qu’une infime partie des étudiants trans ou non binaires qui ont été « offensés » par sa note.

Elle m’a souligné à quel point elle avait bien été appuyée par l’UQAM.

Son dossier s’est même rendu jusqu’au bureau de la rectrice, Magda Fusaro, qui, contrairement au recteur de l’Université d’Ottawa face à la prof Lieutenant-Duval, ne l’a ni suspendue ni punie !

« Les étudiantes et les étudiants concernés seront rencontrés. La situation est suivie avec attention par la direction, car elle s’inscrit dans le cadre des réflexions menées sur l’équité, la diversité et l’inclusion (EDI) » m’a précisé Jenny Desrochers, responsable des communications de l’UQAM.

LA NOVLANGUE

Cette histoire se termine bien. La prof a gardé son boulot, la grogne s’est estompée.

Mais permettez-moi quand même de continuer à exprimer mon malaise face à ce nouveau vocabulaire.

Yol n’est pas très heureuxe.