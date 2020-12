Le naufrage d’un canard boiteux

La nouvelle est maintenant coulée dans le béton... ou presque. La controversée cimenterie gaspésienne Ciment McInnis va finalement tomber entre les mains du conglomérat brésilien Votorantim.

Et c’est en soi une « bonne » nouvelle puisqu’il s’agit d’un véritable canard boiteux où le gouvernement du Québec, par l’entremise du Fonds de développement économique, a gaspillé des centaines de millions de dollars.

À la suite d’une entente avec la Caisse de dépôt et placement du Québec, devenue en 2016 le principal actionnaire de Ciment McInnis, la cimenterie gaspésienne poursuivra dorénavant sa « carrière » au sein d’une coentreprise regroupant McInnis avec les cimenteries de St Marys Cement, une filiale canadienne du groupe brésilien Votorantim.

Après avoir englouti elle aussi des centaines de millions dans le sauvetage de Ciment McInnis, la Caisse recevra en retour de la cession de sa participation dans la cimenterie gaspésienne une part de 17 % de la nouvelle coentreprise brésilienne.

Les autres gros actionnaires de Ciment McInnis, tels que le gouvernement du Québec, se retrouvent Gros-Jean comme devant. C’est ce qui explique pourquoi les centaines de millions de dollars investis dans Ciment McInnis ont fait l’objet d’une récente radiation d’actifs.

PRIX DE CONSOLATION

Comme prix de consolation pour les 500 millions $ de fonds publics évaporés dans la cimenterie gaspésienne, le groupe brésilien et la Caisse se sont engagés à maintenir les emplois et les installations de l’usine de Port-Daniel–Gascons au minimum jusqu’en 2029.

Bravo ! Mais il faut relativiser cet engagement. Détenant 83 % des parts de la nouvelle coentreprise, on s’entend que le groupe brésilien a le gros bout du bâton. Si jamais la cimenterie gaspésienne n’atteint pas les objectifs financiers que les Brésiliens vont lui fixer, je doute qu’ils patientent jusqu’en 2029 pour tirer la plogue.

Avec ses 17 % de participation dans la coentreprise, soyons réalistes : la Caisse n’a pas beaucoup de poids dans les grandes décisions de la nouvelle coentreprise de ciment.

UN COÛTEUX FLOP

C’est Laurent Beaudoin, le président du conglomérat Beaudier (de la célèbre famille Beaudoin-Bombardier), qui a lancé ce projet de cimenterie gaspésienne.

Avec sa force de persuasion, il a réussi à convaincre le gouvernement péquiste de Pauline Marois qu’il s’agissait d’un excellent investissement pour la Gaspésie.

Et c’est ainsi que le 31 janvier 2014, trois mois avant les élections provinciales, Pauline Marois, en présence de Laurent Beaudoin, annonce le lancement du projet de construction de la cimenterie. Un projet initialement évalué à 750 millions de dollars, et où le gouvernement injectait 350 millions $ (250 M$ en prêt et 100 M$ en capital-actions) et la Caisse 100 millions $ en capital-actions.

La construction de la cimenterie débutera quelques mois plus tard, mais sous le nouveau gouvernement libéral de Philippe Couillard.

Les prévisions de coût s’avèrent obsolètes. Rendu en juin 2016, la ministre de l’Économie libérale, Dominique Anglade, annonce que le projet est rendu à 1,5 milliard $, soit deux fois le coût initialement prévu.

Et en novembre 2016, la Caisse réinvestit et devient le principal actionnaire de Ciment McInnis, reléguant le groupe Beaudier à une position minoritaire.

La Caisse ne peut faire de miracle avec « sa » dispendieuse cimenterie.

Résultat : le gouvernement du Québec se retrouve aujourd’hui dans le trou d’un demi-milliard $ avec McInnis alors qu’il doit radier les sommes suivantes : 100 millions $ en capital en 2014 ; 250 millions $ en prêt en 2014 ; 122 millions $ en intérêts sur ledit prêt converti en équité en 2019 ; et 33 millions $ en revenus d’intérêt accumulés depuis 2019.

Quant à la participation financière de la Caisse dans Ciment McInnis, elle devrait elle aussi approcher les 500 millions $ lorsqu’on tient compte des intérêts capitalisés sur un prêt effectué en 2019.

Il s’agit d’une évaluation approximative puisque la Caisse refuse de dévoiler les montants précis de ses investissements dans les entreprises privées.