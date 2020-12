Le personnel de soutien en éducation manifeste pour une entente

Le personnel de soutien du secteur de l’éducation manifeste vendredi matin devant les bureaux du ministère de l’Éducation pour le renouvellement de leur convention collective de travail.

• À lire aussi: L’apparition d’un monolithe au Québec...revendiquée par un syndicat

Les travailleurs et travailleuses en service de garde et en adaptation scolaire, ainsi que les employés administratifs et spécialisés du secteur, réclament la progression des négociations avec le gouvernement provincial.

«Ça fait longtemps qu’on a passé le stade de l’incompréhension, nous avons atteint depuis longtemps le stade de l’indignation face à un gouvernement qui, non seulement ne nous considère pas, mais qui n’a aucune idée de ce qu’est notre travail et le fardeau qu’il a mis sur nos épaules», ont notamment déclaré dans un communiqué les porte-parole syndicaux Richard Delisle du SCFP-Québec, Marie-Claude Éthier du SEPB et Tony Orsini de l’UES 800.

Les travailleurs et travailleuses sont sans contrat de travail depuis le 31 mars dernier. Rappelons que le premier ministre François Legault avait alors demandé l’accélération des négociations de l’entente.