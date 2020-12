Les dangers d’un ménage à trois

En début 2020, après 12 ans de vie commune, j’avais décidé de quitter mon chum parce que nous étions devenus des presque étrangers l’un pour l’autre, en plus du fait qu’il ne se décidait pas à vouloir un enfant avec moi. Comme j’étais rendue à 42 ans et que mon horloge biologique sonnait fort, je voulais essayer de donner la vie avant qu’il ne soit trop tard pour le faire.

Ce fut facile de trouver un candidat puisque j’avais un amant depuis un an. Ce dernier a donc accepté de m’héberger, le temps que je règle mes affaires avec mon ex. Puis est arrivée la pandémie avec ses innombrables conséquences, dont celle de nous forcer à vivre à temps plein ensemble.

C’est là que je me suis rendu compte que mon amant ressemblait beaucoup à mon ex, et que ça n’allait certainement pas être avec lui que j’allais bâtir rapidement ma famille. Même si ça m’a fait déchanter sur son compte, je n’avais pas d’autre choix que de rester avec lui jusqu’à ce que je puisse entamer un vrai processus de séparation avec l’autre.

Au moment du déconfinement, je me suis rapprochée de mon ex pour en arriver à une entente sur le partage de nos biens. C’est alors que je me suis rendu compte que je l’aimais encore, et lui aussi. Je le voyais d’un autre œil qu’auparavant, et on aurait dit que notre séparation nous avait ouvert les yeux sur ce que nous représentions l’un pour l’autre. On s’est donc revus quelques fois et on a même eu quelques relations sexuelles.

Autant vous dire que je ne sais plus où j’en suis dans ma tête. Je suis mêlée au point où je me demande d’où me vient ce désir d’avoir deux hommes dans ma vie en même temps, de ne plus être capable de choisir, mais de me sentir très mal à l’aise parce que ça ne me ressemble tellement pas. Pourriez-vous m’aider à prendre une décision ?

Anonyme

Il m’est impossible de répondre à votre demande, mais je peux quand même vous donner quelques pistes pour vous aider à y voir un peu plus clair. N’avez-vous pas souvent été dans le besoin d’aller voir ailleurs quand vous étiez en couple ? Ne serait-ce pas la peur de perdre qui vous incite à vous prémunir contre le manque ? Et par peur de souffrir, à avoir un objet de remplacement au cas où votre actuel conjoint vous quitterait ? C’est une situation complexe qui demande à mon avis une consultation en psychologie pour vous éviter de patauger trop longtemps dans ce malheureux état d’incertitude.