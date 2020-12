Les examens commencent au cégep de Trois-Rivières

Les étudiants du cégep Trois-Rivières sont dans leur dernière ligne droite, alors que les cours sont terminés pour laisser place aux examens. Selon le programme d'études, les évaluations se font à distance ou sur place au cégep.

À l'intérieur des pavillons, le masque de procédure est obligatoire en tout temps.

«Les groupes sont moins grands. Le port du masque de procédure est requis en tout temps dès l’entrée et à la sortie du collège».

«Quand on est dans les laboratoires, il y a les lunettes et les visières qui s'ajoutent», a expliqué vendredi Nathalie Cauchon, directrice des études et de la vie étudiante au Cégep de Trois-Rivières.

Les évaluations se terminent le 18 décembre. Le Cégep de Trois-Rivières a revu sa période d'examens selon les recommandations du premier ministre François Legault, ce qui laisse un mois de congé aux étudiants.

«Pendant la période d'examens, il y a beaucoup de gens qui se promènent pour s'assurer que le port du masque est respecté, la distanciation également. On a accru les mesures de sécurité pendant la période d'examens», a conclu Nathalie Cauchon.