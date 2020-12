Les meilleures bulles pour égayer votre bulle sociale

Étant donné les circonstances, les fêtes de fin d’année auront peut-être un goût plus amer qu’à l’ordinaire.

Raison de plus pour ajouter du pétillant dans vos soirées. Et pourquoi pas dans vos journées, puisqu’il n’y a jamais de mauvais moment pour savourer un bon verre de bulles ? Afin de tourner rapidement la page et passer à une année « vin-21 » plus joyeuse, les Méchants Raisins vous proposent leur traditionnel palmarès des meilleurs champagnes.