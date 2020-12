Ottawa promet d'investir 15 milliards $ pour réduire les émissions de GES

Ottawa promet d'investir 15 milliards $ pour réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) massivement d’ici 2030.

Cette somme servira notamment à investir dans les rénovations écoénergétiques des maisons et des immeubles publics et privés, dans le développement des énergies renouvelables et dans la plantation d’arbres.

Le gouvernement augmentera aussi la taxe carbone annuellement à partir de 2022.

Grâce à ce cocktail de mesures, le fédéral espère réduire les émissions de 31 à 40% d’ici 2030. Il surpasserait ainsi les objectifs de l'Accord de Paris sur le climat, signé il y a cinq ans, qui prévoit une réduction des émissions d’au moins de 30% par rapport à celles de 2005, d’ici 2030.

Le gouvernement Trudeau assortit donc une enveloppe budgétaire et un plan d’action à sa loi sur la carboneutralité présentée le mois dernier. Celle-ci promettait un Canada carboneutre d’ici 2050 sans prévoir de cibles de réduction des émissions ni de plan pour y parvenir.

«Il s'agit d'un plan sérieux pour atteindre l’objectif de réduction des émissions de 30% pour 2030», a réagi Patrick Bonin, de Greenpeace.

L’écologiste précise toutefois qu’Ottawa doit en faire davantage pour atteindre la carboneutralité: «Le Canada ne peut pas continuer à prétendre qu'il peut résoudre la crise climatique tout en augmentant sa production de pétrole et de gaz».

Le gouvernement n’a pas précisé la date de mise en branle du plan annoncé aujourd’hui. Le premier ministre Trudeau ayant réitéré que, dans l’immédiat, la priorité de son gouvernement est la lutte contre la pandémie, l’exécution du plan climatique annoncé aujourd’hui apparaît conditionnel aux résultats de la prochaine élection.