Plusieurs points d’interrogation

Le but de l’exercice, dans un premier temps, était d’informer les propriétaires sur les négociations avec l’Association des joueurs et de prendre des décisions sur quelques sujets importants, notamment une révision des quatre divisions.

Il y avait un incontournable dans le contexte actuel : une division canadienne.

Mais pour les trois autres divisions, le lobbying exercé par Mario Lemieux et les Penguins a obtenu des résultats concrets. Les Penguins évolueront dans la division Est.

Les Blues de St. Louis, eux, auraient préféré évoluer dans la division Centrale et poursuivre cette grande rivalité avec les Blackhawks de Chicago.

Pour l’instant, on s’en tient à la proposition de la Ligue et approuvée par l’Association des joueurs. Les Blues joueront avec les équipes de la Californie. Cependant, on réalise qu’il n’y a pas de système parfait.

Il y aura deux divisions compétitives et deux divisions qui regrouperont plusieurs équipes de deuxième plan. La division Centrale, par exemple : le Lightning de Tampa Bay, champion en titre, les Hurricanes de la Caroline et les Blue Jackets de Columbus sont des formations supérieures. Mais, pour les autres : Nashville, Minnesota, Chicago, Detroit, et la Floride, une équipe imprévisible, il n’y a pas de quoi inquiéter les trois formations de tête.

Dans l’Ouest, la division Pacifique regroupera Colorado, St. Louis, Dallas, Arizona, Anaheim, Los Angeles, San Jose et Vegas. Les trois formations de la Californie ont raté les séries l’an dernier et les Coyotes demeurent une équipe vulnérable.

Une compétition à surveiller

Dans l’Est, Washington, les Rangers, les Islanders, les Devils, Pittsburgh, Philadelphie, Boston et Buffalo, une formidable compétition en perspective.

Et il y a la division canadienne alors que six des sept formations ont participé aux séries éliminatoires. Encore là, il faut prévoir une compétition intense.

Les gouverneurs ont écouté Gary Bettman, ils ont commenté, ils ont fait connaître leur point de vue puis ils ont conclu à la suite de la téléconférence qu’ils voulaient disposer de quelques jours de réflexion, qu’ils passeraient au vote par la suite.

Il est clair qu’il y a encore plusieurs points qui ont besoin d’un peu d’éclaircissements.

Qu’a-t-on prévu pour réagir à la pandémie si jamais des joueurs passaient des tests positifs ?

Comment procédera-t-on au dépistage ? Combien de fois par semaine les joueurs devront-ils subir des tests ?

Y aura-t-il un taxi squad malgré le plafond salarial ?

Quelle pénalité ?

Les propriétaires veulent savoir quelle sera la pénalité si un joueur ne peut endosser l’uniforme en raison d’un test positif. Déjà que les joueurs seront payés pour 82 matchs malgré un calendrier qui devrait limiter les activités à 52 ou 56 matchs, quelles seront les mesures disciplinaires que les équipes pourront appliquer ?

La liste est longue...

Envisage-t-on la possibilité de cibler des villes hôtesses ?

Quelle sera la formule des séries éliminatoires ?

Utilisera-t-on le format des séries des dernières années ou celui de l’été dernier ?

Évidemment, les propriétaires et les membres de l’Association des joueurs ne sont pas insensibles à tout ce qui se déroule dans la NFL alors que plusieurs matchs ont été reportés et que la pandémie frappe plusieurs formations.

Une situation que doit envisager le hockey de la Ligue nationale puisqu’on préconisera un calendrier où les joueurs se déplaceront dans plusieurs villes.

Est-on à l’abri de la pandémie ?

On est en droit de se poser la question à savoir si le hockey pourra reprendre ses activités le 13 janvier, la date choisie par Gary Bettman et l’AJLNH en raison des restrictions sanitaires dans plusieurs marchés.

Également, les propriétaires qui n’ont toujours pas digéré de payer les patineurs pour 82 matchs alors qu’ils en disputeront 52 ou 56, ce qui fait grimacer les investisseurs, et ils soutiennent que ça prendra plusieurs années avant que les joueurs puissent rembourser la dette créée par le manque à gagner.

Intimider l’adversaire

On va jouer. Les deux groupes n’ont aucun intérêt à prendre la direction opposée. Mais, dans la dernière ligne droite des discussions, c’est clair que l’on voudra tirer sur la couverture... qu’on tentera d’intimider l’adversaire.

Sauf que le plus redoutable participant aux discussions, il n’est pas à la table des négociations. C’est la pandémie.

Elle dictera quel chemin devront emprunter et les propriétaires et les joueurs, à dresser les grandes lignes du protocole de retour au travail.

Les gouvernements accorderont-ils des privilèges aux équipes comme l’a fait le Département de la santé de la province du Manitoba, une décision qui est loin de faire l’unanimité ?

Les Américains et les Canadiens vont-ils prolonger la fermeture de la frontière malgré l’arrivée du vaccin ? C’est fort possible, du moins tant et aussi longtemps qu’on n’aura pas la certitude que l’on contrôle mieux la pandémie.

On jouera... mais quand ?

Pacioretty dans la vitrine

Le propriétaire Bill Foley, des Golden Knights de Vegas, assure tout le monde que Max Pacioretty n’est pas exposé dans la vitrine de l’équipe.

Parfait.

Mais allez-vous croire le propriétaire des Golden Knights alors que les décideurs de plusieurs formations de la ligue affirment le contraire ?

Non.

Bill Foley n’ira pas crier sur tous les toits qu’un de ses patineurs est sur la liste des joueurs vulnérables. Ça ne se fait pas.

Par contre, si les Golden Knights ont une chance d’expédier Pacioretty dans une autre ville, ils le feront, plafond salarial oblige. Cependant, il y a un petit problème, Pacioretty a déjà refusé une transaction impliquant les Golden Knights avec une formation de l’Association de l’Est, basée dans le sud des États-Unis.

Plusieurs équipes dont les Penguins de Pittsburgh, les Bruins de Boston et les Kings de Los Angeles ne cachent pas leur intérêt.

Entre-temps, Jonathan Marchessault pourrait changer d’adresse si on ne parvient pas à se libérer du contrat de Pacioretty. Les Golden Knights doivent absolument respecter le plafond salarial et le retour à la compétition semble de plus en plus évident.