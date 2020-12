Quoi regarder à la télé samedi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le samedi 12 décembre:

«Bien»

Pour s’imprégner du temps des Fêtes avant de partir en congé, Saskia Thuot reçoit Maxime Landry qui revit les beaux moments de sa jeunesse, découvre des astuces pour célébrer dignement Noël sans se ruiner et goûte à des cocktails parfaits pour la saison. Dernier rendez-vous avant janvier.

Samedi, 10 h, TVA.

«Mauvais garçons»

Will Smith et Martin Lawrence forment un duo de choc au cinéma pour qui tous les coups sont permis. Ces détectives cool ont une double mission: protéger le témoin d’un meurtre et enquêter sur un vol d’héroïne survenu à l’intérieur même de leur poste de police.

Samedi, 16 h 30, Prise 2.

«Boulay: le parcours d’un battant»

Un des anciens joueurs de football québécois les plus populaires, Étienne Boulay a goûté aux joies de la Ligue canadienne de football, mais aussi de la prestigieuse NFL. Par contre, malgré ses réussites, il a fallu que l’athlète de Montréal-Nord trime dur pour parvenir à ses fins.

Samedi, 17 h, Z.

«Tout simplement country»

Pour lancer la deuxième saison de son rendez-vous musical, Guylaine Tanguay vibre au rythme des compositions de Laurie LeBlanc et de Carole Daigle. Le premier profite de son passage pour interpréter ses grands succès alors que la seconde fait résonner le vieux country américain.

Samedi, 19 h, ICI ARTV.

«Sa majesté la reine»

La royauté britannique fascine de multiples façons. Dans ce drame, le comportement silencieux de la reine Élisabeth II à la suite de la mort de la princesse Diana préoccupe les dirigeants de la Grande- Bretagne. Helen Mirren a été oscarisée pour son interprétation irréprochable.

Samedi, 21 h, MOI ET CIE.

«Sur scène»

Le groupe québécois Le Vent du Nord sait comment faire la fête. Confinement oblige, la prolifique formation folklorique est montée sur la scène de l’espace Yoop, à Montréal, à la fin du mois de septembre, devant un public virtuel. Violons, guitares, bouzouki, accordéon et autres instruments veulent à nouveau s’exprimer.

Samedi, 21 h, ICI Radio-Canada Télé.

«Horloge biologique»

Avec tout ce qu’elle englobe, la paternité amène son lot de questionnements chez trois jeunes trentenaires qui doivent aborder l’idée d’avoir ou non des enfants avec leur conjointe. Une comédie de moeurs signée Ricardo Trogi. En vedette: Patrice Robitaille, Pierre-François Legendre et Jean-Philippe Pearson.

Samedi, 22 h 09, Télé-Québec.