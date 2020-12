Trump et la peine de mort

Si la formation du cabinet de Joe Biden, la campagne électorale en Géorgie et les tentatives désespérées de Donald Trump pour invalider les résultats de l’élection 2020 retiennent mon attention, je voulais également souligner les interventions de l’administration Trump sur un autre sujet, celui de la peine de mort.

Parmi les nombreux héritages controversés de l’administration Trump, il faudra retenir celui de la peine capitale. Le procureur général William Barr renouait cette année avec la pratique, une volonté exprimée il y a plus d’un an déjà.

Avant 2020, seulement trois détenus avaient été exécutés en 45 ans, la dernière fois en 2003. Voilà maintenant qu’à quelques semaines de la fin de la présidence Trump, on accélère le rythme. Peu importe que la peine capitale reçoive de moins en moins d’appuis dans la population globale, près de 80% des républicains y sont favorables.

Si toutes les exécutions sont maintenues, on aura procédé à 10 exécutions en une seule année, trois fois plus que dans les dernières décennies réunies. Une telle cadence pourrait s’expliquer par le fait que le président élu Joe Biden est opposé à la peine de mort.

Non seulement l’actuelle administration va-t-elle à l’encontre de la tendance au sein de la population, mais elle va également dans une direction opposée à celle des États américains. Le nombre d’États qui ne recourent plus à la peine de mort est à la hausse. À eux seuls, le Texas, le Missouri et la Floride sont responsables de 80% des exécutions.

L’administration Trump ne se contente pas de renouer avec la peine de mort: récemment, elle a également agi pour en étendre le pouvoir d’application. Comment? En introduisant une règle suivant laquelle les exécutions peuvent être réalisées par injection létale «ou de toute autre manière» autorisée par les lois d’un État où le crime aurait été perpétré.

Comme plusieurs États peinent à se procurer les produits utilisés pour l’injection, on ouvre la porte à des pratiques auxquelles on ne pensait même plus. Si un crime fédéral était commis dans certains États en particulier, on pourrait donc ramener la chaise électrique, la pendaison, le recours à un gaz ou le peloton d’exécution.

Les décisions de l’administration actuelle pourraient avoir pour effet de raviver le débat entourant l’interprétation du huitième amendement. Voici ce qu’on y stipule: «Il ne pourra être exigé de caution disproportionnée, ni imposé d'amendes excessives, ni infligé de peines cruelles ou inhabituelles.» Déjà en 2019, on avait affirmé que l’amendement ne signifiait pas qu’une exécution devait se dérouler sans douleur.

Alors que les régimes démocratiques de par le monde continuent à abolir la peine de mort ou à cesser d’y recourir, Donald Trump et William Barr font en sorte que les États-Unis figurent maintenant aux côtés de régimes autoritaires comme la Chine, l’Iran ou l’Arabie saoudite.