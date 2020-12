Un Noël gourmand grâce aux Galeries Gourmandes

Jusqu’au 24 décembre, 15 boutiques éphémères se joignent aux marchands et producteurs locaux des Galeries gourmandes des Galeries de la Capitale, cette incontournable destination des Fêtes pour garnir sa table de Noël et dénicher une foule d’idées-cadeaux. Produits d’argousiers et de la pomme, boissons alcoolisées aux petits fruits, macarons, articles de cuisine en bois d’olivier, huiles d’olive et vinaigres balsamiques, masques artisanaux, gâteaux, biscuits, confitures et pompons en fourrure s’ajoutent momentanément à l’offre annuelle alléchante! De plus, baladez-vous en calèche hivernale Desjardins les samedi et dimanche de 11h à 16h (stationnement près du Méga Parc) et repartez même avec un sapin de Noël.

▶Pour vous mettre en appétit: galeriesgourmandes.com