Vacciner les profs en priorité?

Qui sont les citoyens qui devraient être vaccinés après les travailleurs de la santé, les aînés et les membres des communautés éloignées ?

Nos professeurs, éducatrices en service de garde et professionnels en milieu scolaire devraient être les prochains sur la liste. Les demandes de la Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE) et de l’Association provinciale des enseignantes et enseignants du Québec (APEQ) vont en ce sens.

Et ce ne sont pas les seuls.

Aux États-Unis et en Angleterre, cette option de faire du corps professoral une priorité au niveau vaccinal est en train d’être évaluée.

Sur la ligne de feu

Certains prétendent que les enseignants pourraient être considérés, au même titre que les travailleurs de la santé, comme des gens œuvrant au front.

Ce n’est pas une idée folle. Les profs s’exposent chaque jour et n’ont pas systématiquement les protections normalement fournies à des personnes dans cette position.

Et c’est sans compter que les profs ont une bulle bien plus grande que la majorité d’entre nous. Un professeur sera en contact avec ses élèves, qui seront eux-mêmes en contact avec leurs familles, dont certains des membres vont dans d’autres écoles et au travail.

Faites le calcul et multipliez ça au centuple dans le cas des enseignants au secondaire, qui se déplacent de groupe en groupe.

On doit aussi considérer la question de la distanciation sociale, souvent impossible dans certains déplacements ou avec les plus jeunes qui, en bas de dix ans, n’ont pas à porter de masque.

Ajoutez à ça une ventilation déficiente, et il n’est pas difficile d’en venir à la conclusion que ce ne serait pas un caprice de vacciner ce monde-là en priorité.

Des travailleurs essentiels

Sans nos profs, impossible de garder les écoles ouvertes. Impossible aussi, pour plusieurs parents, de travailler.

Les profs sont l’une des pierres angulaires de notre structure sociale et économique. On l’oublie trop souvent. Sans eux, il n’y a pas grand-chose de possible.