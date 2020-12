Votre don à Centraide triplé en décembre

La campagne de collecte de dons annuelle de Centraide bat son plein dans plus de 600 entreprises et institutions des régions de Québec et Chaudière-Appalaches, mais également au sein de toute la population. Une grande mobilisation a lieu cet automne, en cette année particulièrement difficile pour les personnes les plus vulnérables de notre communauté. Car bien que l’inquiétude touche tous les Québécois en ces temps de pandémie, nous ne sommes pas tous égaux devant celle-ci, les gens vulnérables la vivant de façon plus importante. Par ailleurs, certaines personnes qui n’ont jamais demandé d’aide se tournent pour la première fois vers des organismes soutenus par Centraide. Ce sont des collègues, des voisins, des amis.

En ce dernier droit de campagne, IGA des Sources a généreusement accepté de se joindre au mouvement Centraide en triplant les dons reçus. Le principe est simple. À l’atteinte de 5 000$ en dons amassés auprès de la population, IGA des Sources triplera la mise et remettra un don supplémentaire de 15 000$ à Centraide Québec et Chaudière-Appalaches.

Jusqu’au 18 décembre, pour chaque dollar que vous remettez, IGA des Sources triple votre montant. Ainsi, votre don de 40 $ vaudra 120$ et permettra de défrayer les coûts pour le transport-accompagnement de dix personnes aînées résidant plus loin des centres urbains, pour un rendez-vous médical à l'hôpital le plus près.

Votre don de 90$ vaudra 270$, puis offrira la chance à un jeune d'avoir accès à un atelier d'aide aux devoirs et de sports chaque semaine, durant toute l'année, encourageant sa persévérance scolaire.

Votre don de 120$ vaudra 360$ et permettra de nourrir dix familles pendant deux semaines.

Votre don de 250$ aura une valeur de 750$, ce qui représente un accompagnement individuel de 15 rencontres pour une femme ayant été victime d'agression sexuelle.

▶Aidez Centraide à soutenir la communauté et ensemble, donnons l’essentiel! centraide-quebec.com