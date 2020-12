MICHAUD, Lise St-Pierre



Au Centre-d'hébergement Côté Jardins, le 29 novembre 2020, à l'âge de 78 ans, est décédée dame Lise St-Pierre, épouse de monsieur Claude Michaud. Elle était la fille de feu dame Yvette Girard et feu monsieur Jean-Marie St-Pierre. Elle demeurait à Québec.de 9 heures à 11 heures.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Claude; sa fille Christine (Éric Dupont); son fils Alexandre (Nadia Dubord); ses petits-enfants : Félix, Méganne et Daphnée; sa sœur Francine (feu Paul Nadeau); ses frères : Jacques (Nicole Thibault), Jean-Noël (Louiselle L'Italien), Donald (Linda Bérubé), Marcel (Danielle Hains) et André (Marcelle Caron); ses belles-sœurs de la famille Michaud : Claudette (Raymond Marcoux), feu Madeleine et Huguette (Dr André Ouellet); ses filleuls : Louise Ouellet, David St-Pierre, Simon et Étienne St-Pierre ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux amis.La famille désire remercier tout le personnel du Centre d'hébergement Côté Jardins pour leur soutien et tous les bons soins prodigués en ces temps difficiles de la Covid. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation CERVO : www.fondationcervo.com Lise a donné son cerveau pour la recherche sur la maladie de Parkinson. La famille remercie Dr Martin Parent et Dr Sylvain Pagé (anatomopathologiste IUCPQ) pour leur dévouement et leur efficacité pour le prélèvement. Vous êtes invités à donner également à la Société Parkinson région Québec Chaudière-Appalaches (dont Lise a été la présidente) : www.prqca.ca