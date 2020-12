BARIL, Marcel



À la Maison Beauport, le 26 novembre 2020, à l'âge de 86 ans, est décédé paisiblement monsieur Marcel Baril, fils de feu madame Alice Yon et de feu monsieur Narcisse Baril.Il laisse dans le deuil sa fille Geneviève, son fils Hugues, son petit-fils Thomas, son frère Claude (Suzanne), sa sœur Suzanne (Jacques) et de nombreux autres parents et amis. Fier de sa formation à l'École Polytechnique de Montréal, il fût Professeur au département de physique de l'Université Laval à partir de 1967. Il réalisa de nombreux travaux scientifiques (spectrométrie de masse à multiples passages), appliqués entre autres aux pluies acides et contaminants en milieu de travail. Il contribua avec enthousiasme à la formation de futurs ingénieurs et chercheurs. Dès 1985, il initia une longue et fructueuse collaboration avec son grand ami le Pr Cha Lianzhen et avec d'autres scientifiques chinois, dont la Pr Chen Xu, de l'Université Tsinghua de Beijing. Il visita la Chine, pays qu'il adorait, à de très nombreuses reprises, jusqu'en 2014. Il collabora également avec des scientifiques du Québec, de France, d'Angleterre, d'Autriche et du Japon. Il aura touché bien des gens au plan individuel et à travers diverses implications, dont : " coopérant de l'ACDI à l'Université nationale du Rwanda à Butaré (1965-67) " président de l'Association des professeurs de l'Université Laval (1970-71) " président de la Fédération des associations de professeurs des universités du Québec (1970-71) " représentant du public auprès d'ordres professionnels (agronomes et Barreau) " membre fondateur des groupes Centrhomme et l'AutonHommie. Homme brillant, grand amoureux des voyages, de la connaissance dans tous les domaines, de la musique, de la politique québécoise et française, il adorait les défis intellectuels et logiques ainsi que les discussions passionnées. Malgré sa perte d'autonomie, il conserva jusqu'à la fin sa vivacité d'esprit, l'étincelle dans ses yeux et son sourire éclatant lorsqu'il échangeait avec ses enfants. À ceux-ci, il a donné amour et confiance en leurs capacités; il leur a appris l'importance de l'engagement dans la communauté. La famille tient à remercier tout le personnel de la Maison Beauport pour leurs bons soins, le Dr Jinchereau et tous les travailleurs et travailleuses de la santé qui l'ont accompagné avec compétence et empathie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Moisson Québec https://www.moissonquebec.com/dons-et-benevolat/dons/